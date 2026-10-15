Canada-Ấn Độ thúc đẩy đàm phán thương mại, hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, phát biểu ngày 14/10 tại Mumbai, bang Maharashtra, ông Sidhu nhấn mạnh đối thoại giữa hai nước có thể giúp tháo gỡ những thách thức mới, nhất là các biến động ảnh hưởng đến thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông lưu ý tình hình bất ổn tại eo biển Hormuz đang đẩy giá nhiên liệu tăng cao, gây sức ép đối với chuỗi cung ứng của cả Canada và Ấn Độ.

Phái đoàn Canada tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, năng lượng sạch, công nghệ, khoa học đời sống, nông sản và lâm nghiệp. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cũng tới Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhất trí duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, hướng tới kết quả cụ thể trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, công nghệ, an ninh và giao lưu nhân dân.

Thời gian qua, hai nước tăng cường tiếp xúc và trao đổi cấp cao, trong bối cảnh đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) bước vào giai đoạn cuối. Hai bên nối lại đàm phán vào năm 2025 và ký một số điều khoản tham chiếu trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Carney hồi tháng 3/2026.

Canada và Ấn Độ đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán CEPA vào cuối năm nay, đồng thời tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030.