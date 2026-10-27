Cần xử lý triệt để 'điểm nghẽn' môi trường giữa lòng xã Bình Minh

Tình trạng này không chỉ làm ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan mà còn khiến môi trường sống của người dân ven kênh bị ảnh hưởng.

Kênh Khê Tang - đoạn ngay trước UBND xã Bình Minh. Ảnh PV

Dòng kênh ô nhiễm, mùi hôi bủa vây khu dân cư

Dọc đoạn kênh Khê Tang, từ cầu Thạch Bích đến khu vực trụ sở UBND xã Bình Minh, tình trạng ô nhiễm hiện rõ qua màu nước đen đục, nhiều đoạn nổi bọt, lẫn các tạp chất khó nhận diện. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lan ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và những người thường xuyên qua lại tuyến đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, tại khu vực này có một cơ sở chuyên rửa xe tải chở lợn ra vào cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm của Công ty TNHH Minh Hiền, thuộc xã Bình Minh. Hoạt động rửa xe diễn ra với tần suất cao, chủ yếu trong khoảng từ 9h đến 14h hằng ngày. Mỗi xe mất khoảng 10-15 phút để vệ sinh, số lượt xe trong ngày lên tới hàng chục chiếc.

Đặc thù của loại phương tiện này là thường xuyên vận chuyển gia súc, do đó quá trình vệ sinh có thể phát sinh nước thải chứa chất bẩn hữu cơ, phân lợn và các tạp chất bám trên thùng xe. Tại hiện trường, nước sau rửa xe cùng chất bẩn, rác thải chảy xuống cống thoát nước trước cơ sở rửa xe, sau đó theo dòng chảy ra kênh Khê Tang.

Nước rửa xe chở lợn được xả trực tiếp ra môi trường. Ảnh PV

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước tại cơ sở rửa xe, xác định thành phần nước thải và làm rõ việc xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Nếu nước thải chưa qua xử lý được xả trực tiếp ra kênh, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sẽ càng gia tăng khi hoạt động rửa xe diễn ra liên tục với số lượng lớn.

Đối với người dân thôn Thạch Bích 1, dòng kênh không chỉ là một phần cảnh quan địa phương mà còn gắn với đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Khi nước chuyển màu đen, mùi hôi phát tán kéo dài, tác động của ô nhiễm không còn bó hẹp trong lòng kênh mà đã ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sinh hoạt của các hộ dân ven bờ.

Ông N.B.C, người dân thôn Thạch Bích 1, cho biết dòng kênh thường xuyên đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đặc biệt vào những ngày thời tiết oi bức, nắng nóng. Người dân lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý triệt để, trả lại môi trường trong lành cho nhân dân”, ông N.B.C kiến nghị.

Nước thải đen kín, dày đặc ngay miệng cống - lối dẫn vào trụ sở UBND xã Bình Minh. Ảnh PV

Không chỉ người dân sống ven kênh, những người thường xuyên đi qua khu vực cũng phải chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi từ dòng nước ô nhiễm. Bà T.T.L, người dân xã Bình Minh, cho biết nước kênh đen đục, nổi nhiều bọt và bốc mùi khó chịu. Đáng nói, đoạn kênh ô nhiễm nằm ngay trước cổng UBND xã Bình Minh, gây bức xúc cho người đi đường.

Phản ánh của người dân cho thấy tình trạng ô nhiễm đã tác động đến cả khu vực dân cư lẫn không gian công cộng. Một dòng kênh đen ngòm, bốc mùi ngay trước trụ sở cơ quan hành chính không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, mà còn đặt ra vấn đề về hiệu quả kiểm soát nguồn thải, giám sát môi trường tại địa phương.

Không thể để nước kênh ô nhiễm trở thành nguồn tưới ruộng

Đáng lo ngại, trong các ngày 19 và 20-10, theo ghi nhận của phóng viên, khi nước kênh Khê Tang đen đặc, có dấu hiệu lẫn chất thải và phân lợn, tại khu vực này hệ thống máy bơm thủy lợi (khu vực quản lý Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi La Khê, thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy) đã hút nước từ lòng kênh lên các thửa ruộng ngay cạnh trụ sở UBND xã Bình Minh.

Trong khi dòng nước kênh Khê Tang có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng, nguồn nước lại được bơm trực tiếp lên các thửa ruộng ngay sát UBND xã. Ảnh PV

Việc bơm nước diễn ra trong bối cảnh chất lượng nước tại kênh có dấu hiệu ô nhiễm rõ rệt khiến người dân không khỏi băn khoăn. Nước được bơm lên nhằm phục vụ tưới tiêu, sản xuất hoa màu hay sử dụng cho mục đích khác?

Nếu nguồn nước chưa bảo đảm chất lượng được sử dụng để tưới cây trồng, nguy cơ ảnh hưởng đến đất sản xuất và môi trường canh tác cần được đánh giá bằng các biện pháp chuyên môn. Vì vậy, việc kiểm tra không thể chỉ dừng ở hiện tượng nước đổi màu, bốc mùi mà cần lấy mẫu phân tích, xác định các chỉ tiêu ô nhiễm, truy tìm nguồn phát sinh và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cần kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước tại khu vực rửa xe tải, làm rõ đường đi của nước thải, việc thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường. Trường hợp phát hiện hành vi xả thải không bảo đảm quy định, cần xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả, không để tình trạng ô nhiễm tiếp diễn.

Nguyên nhân một phần nguồn nước kênh Khê Tang - đoạn từ cầu Thạch Bích đến trụ sở UBND xã Bình Minh được xác định là do hoạt động rửa xe chở lợn. Ảnh PV

Về lâu dài, việc xử lý cần gắn với cơ chế giám sát thường xuyên, xác định rõ trách nhiệm của cơ sở phát sinh nước thải và đơn vị quản lý địa bàn. Nếu chỉ xử lý phần nước ô nhiễm trước mắt mà không kiểm soát được nguồn thải, dòng kênh sẽ khó được cải thiện bền vững.

Hà Nội đang đặt ra yêu cầu giải quyết các điểm nghẽn về môi trường, hướng tới nâng cao chất lượng sống và bảo đảm phát triển bền vững. Tại xã Bình Minh, tình trạng ô nhiễm kênh Khê Tang, đoạn qua thôn Thạch Bích 1, là vấn đề không thể tiếp tục xem nhẹ.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, tình trạng ô nhiễm một phần do dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 21B, đoạn qua cầu Thạch Bích, ảnh hưởng đến dòng chảy, khiến chất thải ứ đọng. Bên cạnh đó, một số hộ kinh doanh rửa xe tải chở lợn xả nước thải trực tiếp xuống kênh.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm một cách bền vững, chính quyền địa phương cần có những biện pháp xử lý quyết liệt hơn với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Ảnh PV

Về lâu dài, UBND xã đã trình Đảng ủy xã xem xét chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, chỉnh trang trục cảnh quan sông Hòa Bình - đoạn từ Vành đai 4 đến sông Nhuệ. Dự án dài khoảng 1,7km, tổng mức đầu tư dự kiến 347,121 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ quý IV năm 2026 đến quý IV năm 2029, với các hạng mục nạo vét lòng sông, gia cố hai bờ, nâng cấp đường ven sông và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Qua đó, góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, khắc phục ô nhiễm và chỉnh trang cảnh quan khu vực.

Bên cạnh giải pháp đầu tư hạ tầng, đại diện UBND xã Bình Minh cho biết, xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh rửa xe tải chở lợn thu gom, xử lý nước thải đúng quy định, không xả trực tiếp ra kênh.

Bên cạnh giải pháp lâu dài, để khắc phục tình trạng ô nhiễm một cách bền vững, chính quyền địa phương cần có những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động.

Cùng đó, cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, xác định nguồn thải, làm rõ trách nhiệm của các cơ sở liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có; đồng thời, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước kênh và làm rõ mức độ an toàn trước khi nguồn nước được bơm lên ruộng.

Việc kiểm tra, giám sát cần được duy trì thường xuyên, bảo đảm các vi phạm được khắc phục triệt để, không để tình trạng ô nhiễm tiếp diễn, ảnh hưởng đến đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp.