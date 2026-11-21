Người dân phản ánh mương thoát nước bị ô nhiễm. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ).

Trong đơn kiến nghị của người dân thôn Tân Hà, đại diện là ông Trần Xuân Mịch, có ghi: “Trong khu trang trại Hải Đăng đã xây dựng 1 xưởng sản xuất giấy. Từ khi xưởng này đi vào hoạt động, đã xả trực tiếp nước thải công nghiệp chưa qua xử lý ra hệ thống mương máng thoát nước của khu dân cư và hồ chứa nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng, mùi hôi thối của nước thải bốc lên nồng nặc, nguồn nước bị ô nhiễm nặng”. Ủy ban nhân dân xã Bình Xuyên đã chỉ đạo Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với Công an xã và Trưởng thôn Nông Trường tiến hành kiểm tra và xác minh thực tế tại cơ sở sản xuất giấy Nguyễn Minh Tuấn BX.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở này đi vào hoạt động từ tháng 7/2025 trên diện tích nhà xưởng 1.000m², công suất khoảng 3 tấn sản phẩm giấy làm vàng mã mỗi ngày. Dây chuyền sản xuất gồm máy nghiền, bể chứa bột, 3 hệ xeo giấy cùng lò hơi công suất 6 tấn/giờ; sử dụng lượng nước ngầm khai thác từ 1 giếng khoan với lưu lượng khoảng 8m³/ngày đêm. Tại các thời điểm kiểm tra thực tế (ngày 20/5 và 26/5/2026), lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở có hệ thống bể chứa, téc nước và silo dung tích lớn để lưu giữ, tuần hoàn tái sử dụng nước thải (định kỳ chuyển giao khoảng 60m³/tháng cho đơn vị xử lý) và chưa phát hiện hành vi xả trực tiếp ra mương thoát nước chung.

Công dân thôn Nông Trường trao đổi với công chức xã Bình Xuyên. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ).

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Xuyên thông tin: “Xã đã xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Minh Tuấn BX với các hành vi: Xả nước thải ra môi trường; không có đăng ký môi trường; không đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước và không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định. Tổng số tiền phạt là 106.500.000 đồng”. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu hộ kinh doanh Nguyễn Minh Tuấn BX dừng hoạt động và buộc chủ cơ sở phải thực hiện các thủ tục về môi trường, đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định pháp luật nếu tiếp tục hoạt động.

Trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Nông Trường và ông Trần Xuân Mịch, người dân cùng thôn, hai ông cho biết: Những cơ sở sản xuất, trang trại lợn ngay tại khu Tân Hà cũng góp phần làm cho dòng nước thêm ô nhiễm. Thỉnh thoảng nước có mùi hắc của hóa chất, gây đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi. Dòng nước đổ vào hồ Gốc Gạo phía sau Trường trung học phổ thông Quang Hà, bốc mùi hôi ảnh hưởng đến hoạt động dạy học. Tháng 3/2026, trường đã có văn bản kiến nghị xử lý ô nhiễm hồ nước.

Ông Trần Xuân Mịch nhận định: Mương chảy qua nhà chúng tôi có nguồn nước từ thôn Tân Lương, xã Tam Đảo xuống, nước hóa chất ngâm gỗ từ xưởng sản xuất giấy chỗ ông Tuấn. Chúng tôi đã báo cáo xã và chính quyền xã Bình Xuyên tích cực vào cuộc kiểm tra, xử lý. Mong muốn của người dân là xử lý dứt điểm nguồn thải gây ô nhiễm nước.

Cán bộ xã Bình Xuyên kiểm tra để phát hiện nguồn thải. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ).

Cùng ngày, phóng viên Báo Nhân Dân và cán bộ chuyên môn xã Bình Xuyên khảo sát thực địa. Ông Nghiêm Ngọc Phương, công chức phụ trách lĩnh vực môi trường của xã Bình Xuyên chỉ rõ: “Theo kiểm tra của chúng tôi thì có 2 nguồn nước thải từ xã Tam Đảo chảy sang địa phận xã Bình Xuyên, nước thải có màu vàng từ sản xuất tinh bột nghệ và có màu đen từ các cơ sở chăn nuôi lợn”.

Về việc này, Ủy ban nhân dân xã Bình Xuyên đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tam Đảo phối hợp kiểm tra xử lý, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Ngày 19/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Tam Đảo khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Xuyên kiểm tra, xác minh toàn diện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và đất đai đối với các cơ sở sản xuất tinh bột nghệ trên địa bàn. Tuy nhiên, do việc phối hợp xử lý từ phía Tam Đảo chậm trễ, tình trạng xả thải vẫn tiếp diễn.

Mương nước có màu đen và bốc mùi hôi thối. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ).

Việc chỉ đạo, xử lý kịp thời của chính quyền xã Bình Xuyên bước đầu giải tỏa bức xúc của người dân. Cơ sở sản xuất giấy tại thôn Nông Trường đã cam kết không xả nước thải ra môi trường. Song, để giải quyết tận gốc nguy cơ tái diễn ô nhiễm tại khu vực thôn Nông Trường, các xã Bình Xuyên và Tam Đảo cần tiếp tục kiểm tra, xác minh nguồn gây ô nhiễm và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Xã Bình Xuyên cần kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, việc sử dụng và cho thuê đất của chủ trang trại Hải Đăng, thu hồi số tiền thuê đất nếu bất hợp pháp. Xã cần kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, hộ dân gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Đồng thời, chính quyền xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân đối với hành vi xả trộm chất thải, tuyên truyền để người dân cùng nhau gìn giữ, bảo vệ môi trường.