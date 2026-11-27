Cần xử lý điểm đổ phế thải xây dựng không đúng quy định
Trục đường phát triển đô thị Tuyên Quang - Yên Sơn là tuyến giao thông mới khang trang, hiện đại, có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông đúc.
Tuy nhiên, hiện nay trên vỉa hè đoạn đường này đã xuất hiện một điểm đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, gây cản trở lối đi, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến diện mạo văn minh, sạch đẹp của tuyến đường. Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý nghiêm.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/ong-kinh-phong-vien/202611/can-xu-ly-diem-do-phe-thai-xay-dung-khong-dung-quy-dinh-910416c/