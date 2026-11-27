Tuy nhiên, hiện nay trên vỉa hè đoạn đường này đã xuất hiện một điểm đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, gây cản trở lối đi, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến diện mạo văn minh, sạch đẹp của tuyến đường. Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý nghiêm.

Phế thải xây dựng đổ không đúng quy định trên vỉa hè trục đường phát triển Tuyên Quang - Yên Sơn (ảnh chụp 9h20 phút ngày 25- 11- 2026).