Cần xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Gia đình Phật tử và các tự viện

Cư sĩ Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền

"Để tạo điều kiện tốt hơn cho Gia đình Phật tử tu học, sinh hoạt ổn định, chúng tôi kiến nghị Giáo hội và các cấp cần xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Gia đình Phật tử và chư Tăng Ni trụ trì tại các tự viện để việc quản lý, điều hành hoạt động của Gia đình Phật tử được hanh thông, thuận lợi; đảm bảo rõ chức năng, rõ trách nhiệm, thống nhất trong chỉ đạo và linh hoạt trong thực hiện.

Cụ thể, Ban Hướng dẫn Phật tử sẽ giữ vai trò định hướng, kết nối; Phân ban Gia đình Phật tử căn cứ quy chế phối hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn có hiệu quả; chư Tăng Ni trụ trì nâng cao vai trò đối với tổ chức Gia đình Phật tử, tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ cho Gia đình Phật tử tại địa phương ổn định, sinh hoạt. Quy chế phối hợp cần thể chế hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở; vận dụng mô hình điều hành theo khu vực xã/phường hoặc liên xã phường phù hợp với thực tế, quan tâm những xã/phường có địa bàn rộng, khó khăn về nhân sự.

Quy chế phối hợp giữa Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Gia đình Phật tử và chư Tăng Ni trụ trì tại các tự viện cần đảm bảo rõ chức năng, rõ trách nhiệm, thống nhất trong chỉ đạo và linh hoạt trong thực hiện.

Bên cạnh đó, Giáo hội các cấp cần xem xét thành lập Ban Đại diện Phật giáo cấp xã, phường, nhằm tổ chức, quản lý và hỗ trợ các hoạt động Phật sự của các đạo tràng, Gia đình Phật tử tại các cơ sở tự viện.

Chúng tôi tin tưởng rằng, khi có quy chế thì việc phối hợp hoạt động sẽ có hiệu quả, đảm bảo thông suốt từ trên xuống, phản hồi kịp thời từ cơ sở lên, thống nhất về định hướng, quan tâm đến đặc thù và truyền thống của Gia đình Phật tử thì chắc chắn Gia đình Phật tử sẽ phát triển ổn định, bền vững trong lòng GHPGVN".