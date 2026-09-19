Cần xác định rõ vai trò của Hòa Xuân trong cấu trúc phát triển mới của Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hòa Xuân đứng trước cơ hội bứt phá đặc biệt với diện tích 2.795 ha và dự báo dân số đến năm 2050 đạt khoảng 147.148 người. Địa phương kỳ vọng quy hoạch phân khu lần này sẽ phát triển theo bốn trụ cột: xây dựng cực đô thị xanh, sinh thái, đáng sống; phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế ban đêm và du lịch; hình thành trung tâm giáo dục, khoa học chất lượng cao nhằm dịch chuyển sang đô thị tri thức; tạo dựng đô thị mở kết nối hạ tầng với khu vực lân cận phía Nam. Bên cạnh đó, địa phương cũng mong muốn quy hoạch phải tuân thủ quy hoạch phải giải quyết tốt bài toán phát triển mới nhưng không đánh mất bản sắc; đô thị hóa nhưng không xóa đi ký ức; hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt của vùng đất. Nói khác hơn, việc quy hoạch phải tuân thủ nguyên tắc "chất lượng hơn tốc độ', bảo đảm tính khả thi, lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm và bảo tồn bản sắc qua mô hình "Làng trong phố - Phố trong làng".

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá cao sự chủ động của phường Hòa Xuân trong việc tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến này; đồng thời nhấn mạnh thành phố cần một đồ án dựa trên khoa học, phát triển nhưng phải an toàn trước thiên tai; khai thác đất đai nhưng phải bảo vệ không gian công cộng và có tính thực thi cao chứ không chỉ đẹp trên bản vẽ. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung làm rõ vai trò và logic kinh tế - không gian, tránh việc tạo ra nhiều "tên gọi chức năng" nhưng bản chất chỉ là phát triển bất động sản nhà ở. Việc dự báo quy mô dân số và hạ tầng phải có căn cứ, tính toán chi tiết hạ tầng xã hội, giao thông, cấp thoát nước.., không để nhà ở phát triển trước rồi hạ tầng mới chạy theo sau. Đồng thời, đồ án phải cụ thể hóa mô hình "Phố trong làng- Làng trong phố" bằng danh mục rõ ràng về các khu vực bảo tồn, chỉnh trang, tái thiết và phát triển mới, tạo sự chuyển tiếp hợp lý giữa đô thị nén phía Đông với các vùng sinh thái, làng xóm và nông nghiệp phía Tây. Trong đó, Phó Chủ tịch TP đặc biệt lưu ý, cần phải ưu tiên triển khai trước các cấu trúc hạ tầng khung khó sửa chữa sau này như hành lang thoát lũ, mạng lưới xanh - mặt nước, giao thông khung và quỹ đất cho hạ tầng xã hội, bảo đảm tính đồng bộ với Quy hoạch chung của thành phố.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý quy hoạch phải trả lời được bốn câu hỏi lớn về nguồn gốc, nhu cầu đất đai của quy mô 147.000 dân; ranh giới phân định giữa khu vực phát triển đô thị với vùng thoát lũ, sinh thái; động lực kinh tế thực sự của các cực phát triển; và danh mục các công trình hạ tầng ưu tiên đầu tư trong 5 đến 10 năm đầu để tạo sức bật. Sở Xây dựng, UBND phường Hòa Xuân và đơn vị tư vấn cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phản biện của chuyên gia, đặc biệt là các giải pháp về hành lang thoát lũ và giữ gìn hồn cốt làng quê, nhằm hoàn thiện đồ án đạt chất lượng cao nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng tới xây dựng Hòa Xuân thành mô hình đô thị sinh thái thích ứng với nước điển hình của Đà Nẵng.

Quang cảnh hội thảo..

Theo báo cáo chi tiết phương án quy hoạch phân khu Hòa Xuân tỉ lệ 1/2.000 do đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng trình bày tại hội thảo, dự báo đến năm 2050, quy mô dân số Hòa Xuân sẽ đạt khoảng 147.148 người trên diện tích 2.795 ha (hiện nay khoảng 93.000 người). Đơn vị tư vấn bước đầu đề xuất các ý tưởng: kết nối không gian hai phía Đông - Tây quốc lộ 1; khai thác không gian số và không gian xanh; chú trọng bảo tồn làng xóm truyền thống và thích ứng với ngập lụt. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng cho phương án quy hoạch, hướng tới sự hoàn thiện, kết nối hài hòa giữa không gian đô thị gắn với những lợi thế về vị trí, sông nước, cảnh quan, đất đai, đô thị, văn hóa và con người thành một cấu trúc phát triển thống nhất, tạo ra những giá trị mới cho Hòa Xuân và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Trong đó, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh việc cần quy hoạch rõ ràng hành lang thoát lũ; giữ gìn hồn cốt của Hòa Xuân trong tổng hòa phát triển của thành phố.