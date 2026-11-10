Cần xác định rõ ranh giới giữa tự do sáng tạo và hành vi xuyên tạc lịch sử, bóp méo bản sắc văn hóa

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 10/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi của cộng đồng chủ thể di sản, nghệ nhân dân gian; có chính sách hỗ trợ sáng tạo, truyền nghề và xác định rõ ranh giới giữa tự do sáng tạo với hành vi làm sai lệch bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Giải quyết hài hòa giữa tự do sáng tạo và yêu cầu bảo vệ các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, bên cạnh yêu cầu bảo vệ quyền lợi cộng đồng và gìn giữ di sản, đại biểu Phạm Anh Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình bày tỏ nhất trí cao với dự thảo Luật khi đã có sự chuyển dịch căn bản về tư duy, xác định văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa sáng tạo văn hóa, công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, theo đại biểu, cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tự do sáng tạo và yêu cầu bảo vệ các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn nêu rõ: "Làm thế nào để giải phóng tối đa sức sáng tạo nhưng vẫn giữ vững ranh giới, ngăn ngừa nguy cơ xuyên tạc lịch sử, làm méo mó bản sắc dân tộc trong cơ chế thị trường. Nếu quản lý quá chặt sẽ bóp nghẹt sáng tạo, khiến sản phẩm trong nước thiếu đột phá; ngược lại, nếu buông lỏng để thị trường tự điều tiết có thể dẫn đến thương mại hóa, bóp méo lịch sử, ảnh hưởng đến an ninh tư tưởng và lòng tự tôn dân tộc".

Từ yêu cầu đó, đại biểu đề nghị bổ sung tại Điều 7 quy định nghiêm cấm lợi dụng hoạt động công nghiệp văn hóa để xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận truyền thống cách mạng, xúc phạm biểu tượng quốc gia, làm méo mó di sản văn hóa cốt lõi.

Đồng thời, cần phân định rõ giữa hư cấu nghệ thuật và hành vi cố ý xuyên tạc; bổ sung vào khoản 4 Điều 2 nguyên tắc bảo đảm quyền hư cấu nghệ thuật trong khai thác, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa nhưng không được làm sai lệch bản chất sự kiện lịch sử, công trạng tiền nhân, bôi nhọ anh hùng dân tộc, dung tục hóa lễ nghi hoặc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ.

Theo đại biểu Phạm Anh Tuấn, tại Điều 23, cần quy định Hội đồng chuyên gia đánh giá sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm có thành phần liên ngành, gồm đại diện cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa độc lập và chuyên gia sáng tạo nghệ thuật, bảo đảm thẩm định khách quan, khoa học, tôn trọng quyền sáng tạo, tránh áp đặt hành chính một chiều.

Đối với các chính sách ưu đãi tại Điều 30 và Thẻ văn hóa quốc gia tại Điều 28, đại biểu đề nghị luật hóa nguyên tắc sàng lọc, sử dụng chính sách tài chính làm công cụ điều tiết thị trường, chú trọng ưu tiên nguồn lực cao nhất cho các dự án trân trọng giá trị văn hóa truyền thống, có cố vấn khoa học nghiêm túc, kết hợp hài hòa giữa lịch sử và sáng tạo đương đại.

Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, chủ động tham vấn chuyên gia lịch sử ngay từ khâu xây dựng ý tưởng, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.