Phát thải khí nhà kính cao

Tại diễn đàn "Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới" tổ chức ngày 26/11, tại Hà Nội, ông Phạm Văn Bắc, Phó chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho biết, xi măng, thép, kính, gạch nung, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, vôi và các vật liệu khoáng khác là đầu vào không thể thiếu của hầu hết các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Nhưng đây là nhóm ngành có cường độ sử dụng năng lượng, tài nguyên và phát thải khí nhà kính cao.

Ông Phạm Văn Bắc, Phó chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam.

Theo ông Bắc, trong quá trình sản xuất, phát thải không chỉ đến từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch mà còn phát sinh trực tiếp từ các phản ứng hóa học của nguyên liệu. Giảm phát thải không chỉ là thay thế nhiên liệu mà phải thay đổi công nghệ, nguyên liệu, thiết kế sản phẩm, cơ cấu sử dụng vật liệu và mô hình kinh tế theo hướng tuần hoàn.

Ông Bắc cho biết, trong vật liệu xây dựng, xi măng là lĩnh vực cần được ưu tiên hàng đầu trong giảm phát thải.

Theo Bộ Xây dựng, ngành xi măng Việt Nam hiện phát thải khoảng 60 - 65 triệu tấn CO₂ mỗi năm, tương đương khoảng 12 - 15% tổng lượng phát thải công nghiệp.

Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) cho biết, ngành xi măng hiện chiếm khoảng 16% tổng lượng phát thải khí nhà kính của quốc gia. Phát thải đến từ phát thải công nghệ và phát thải năng lượng do sử dụng nhiên liệu và điện trong nung clinker, nghiền, vận chuyển và các công đoạn phụ trợ.

Phát thải không chỉ nằm ở nhà máy mà xuất hiện trong toàn bộ chuỗi, từ khai thác, chế biến nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển, xây dựng, sử dụng công trình, phá dỡ và xử lý/tái chế.

Ông Phạm Văn Bắc nhấn mạnh, thực tế đòi hỏi chuyển từ tư duy "giảm phát thải tại nhà máy" sang "giảm carbon trong toàn bộ vòng đời vật liệu và công trình". Đây là cơ sở để áp dụng LCA, Product Carbon Footprint và EPD.

Giảm phát thải để tăng sức cạnh tranh

Ngành vật liệu xây dựng đang hướng đến mục tiêu giảm phát thải.

Yêu cầu giảm phát thải ngành vật liệu xây dựng trở nên cấp thiết khi Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đồng thời cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) năm 2022.

Trong NDC, lĩnh vực vật liệu xây dựng được xác định trong nhóm quy trình công nghiệp, với các giải pháp quan trọng như sử dụng phụ gia khoáng để thay thế clinker, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế và áp dụng công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất xi măng.

Cùng với đó, Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, định hướng đến năm 2050 đặt ngành vật liệu xây dựng trong định hướng phát triển hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, giảm ô nhiễm và tăng cường sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu.

Trong thời gian qua, theo ông Bắc, ngành đã áp dụng nhiều giải pháp giảm phát thải như giảm tỷ lệ clinker trong xi măng; tăng nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải; thu hồi nhiệt thừa và nâng cao hiệu suất năng lượng; chuyển đổi năng lượng, sản xuất tuần hoàn. Đồng thời, đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học để sản xuất vật liệu mới...

Dẫn số liệu từ Bộ Xây dựng, ông Bắc cho biết: Các hoạt động giảm nhẹ phát thải giúp giảm khoảng 3,25 triệu tấn CO₂ tương đương so với kịch bản phát triển thông thường (BAU). Trong đó, nhóm sản xuất xi măng giảm khoảng 2,89 triệu tấn CO₂ tương đương. Giai đoạn 2022 - 2025, nhóm xi măng được ước tính giảm khoảng 13,86 triệu tấn CO₂ tương đương so với BAU.

Bên cạnh những kết quả đạt được, giảm phát thải ngành vật liệu xây dựng gặp khó khăn do hệ thống dữ liệu phát thải của ngành vẫn chưa đồng đều. Nhiều cơ sở chưa có hệ thống theo dõi, lưu trữ đầy đủ dữ liệu năng lượng và nguyên liệu.

Phó chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam Phạm Văn Bắc cho biết, nhu cầu xi măng, thép, kính, gạch và các vật liệu khác tiếp tục tăng, trong khi ngành không thể tiếp tục phát triển dựa trên mô hình tiêu thụ nhiều tài nguyên và nhiên liệu hóa thạch. Theo ông Bắc, hướng tới một ngành vật liệu xây dựng hiệu quả hơn, tuần hoàn hơn, công nghệ cao hơn và có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế carbon thấp, cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ để giảm phát thải, tăng sử dụng năng lượng xanh.