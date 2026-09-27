Cần từng bước hình thành mô hình 'giám sát số'

Sau các đợt mưa bão năm 2025, tuyến kè và đường giao thông ven biển Hải Tiến bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí sạt lở, nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Trước yêu cầu cấp bách, Dự án Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến đang được triển khai với mục tiêu bảo vệ tuyến bờ, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng phía sau. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đá hộc đang là trở ngại lớn nhất hiện nay.