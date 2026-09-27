Cần từng bước hình thành mô hình 'giám sát số'
Chiều 26/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giám sát của Quốc hội, HĐND” do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Phú Thọ.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/can-tung-buoc-hinh-thanh-mo-hinh-giam-sat-so-10431885.html