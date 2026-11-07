Cẩn trọng với thói quen tự chữa vết thương tại nhà

Có những cuộc đoàn tụ phải đợi đến cuối một đời người. Có những tình yêu dù trải qua bao năm tháng cách xa vẫn không phai nhạt. Và có những ngôi mộ được xây dựng không chỉ bằng đá quý, mà còn bằng lòng biết ơn, nỗi nhớ thương và đạo hiếu của các thế hệ con cháu.