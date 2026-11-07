Cẩn trọng với thói quen tự chữa vết thương tại nhà
Đằng sau những trường hợp vết thương nhiễm trùng, hoại tử phải nhập viện là tâm lý chủ quan và thói quen tự điều trị bằng kinh nghiệm truyền miệng của không ít người. Nhiều người cho rằng lá cây, thuốc nam có nguồn gốc tự nhiên nên an toàn, nhưng thực tế, việc sử dụng không đúng cách có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn, làm mất đi thời điểm điều trị thuận lợi. Vậy đâu là những sai lầm thường gặp và cách chăm sóc vết thương như thế nào để bảo đảm an toàn?
Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với TS.BS Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương xoay quanh nội dung này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-trong-voi-thoi-quen-tu-chua-vet-thuong-tai-nha-246261107133720893.htm