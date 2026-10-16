Cẩn trọng với lời quảng cáo 'chữa khỏi hoàn toàn' trên mạng

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa cảnh báo tình trạng nhiều tài khoản trên mạng xã hội tự xưng là “lương y”, “thần y”, chuyên gia y học cổ truyền hoặc sở hữu bài thuốc gia truyền, quảng cáo khả năng điều trị nhiều loại bệnh nhằm thu hút người dân.

Theo cơ quan chức năng, các tài khoản này thường đăng video, livestream với những lời quảng cáo như “chữa khỏi hoàn toàn”, “điều trị dứt điểm”, “không cần phẫu thuật”, kèm hình ảnh người bệnh được cho là đã hồi phục. Những nội dung này có thể được sử dụng để tạo dựng lòng tin, lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ.

Đáng lo ngại, đằng sau một số danh xưng và hình ảnh quảng bá có thể là việc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không hợp pháp để tạo vỏ bọc chuyên môn. Ngày 2/10/2026, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Trung cấp Y – Dược Tôn Thất Tùng. Theo thông tin báo chí, vụ việc liên quan đến dấu hiệu tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp bằng trung cấp, chứng chỉ y khoa không đúng quy định cho hàng nghìn học viên.

Trước đó, tại Đà Nẵng, một giám đốc doanh nghiệp cũng bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến hoạt động quảng bá khóa học kỹ thuật viên trị liệu và cam kết cấp chứng chỉ chính quy. Doanh nghiệp được xác định không có thỏa thuận liên kết đào tạo với trường được giới thiệu; chứng chỉ cấp cho học viên bị cho là đã được đặt mua qua mạng.

Các vụ việc cho thấy hành vi vi phạm có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, từ tổ chức đào tạo, cấp văn bằng không đúng quy định đến mạo danh cơ sở giáo dục hoặc sử dụng chứng chỉ không hợp pháp để tạo dựng uy tín. Tuy nhiên, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức cần được xác định theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Cục An ninh mạng cảnh báo, việc tin tưởng những người tự xưng là “lương y”, “thần y” khi chưa kiểm chứng có thể khiến người bệnh đối mặt với nhiều rủi ro. Người không đủ chuyên môn hoặc điều kiện hành nghề có thể đưa ra phương pháp điều trị không phù hợp, khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn hoặc làm người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đánh giá năng lực khám, chữa bệnh chỉ qua video, lượt theo dõi, bình luận tích cực hay hình ảnh bằng cấp được đăng tải trên mạng. Những lời quảng cáo cam kết chữa khỏi nhiều bệnh, điều trị dứt điểm hoặc không cần phẫu thuật cần được xem xét thận trọng. Người dân nên kiểm tra thông tin về chuyên môn, giấy phép hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh trước khi sử dụng dịch vụ, tránh nguy cơ mất tiền và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.