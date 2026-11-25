Tuy nhiên, đằng sau những khoản giảm giá hấp dẫn có không ít trường hợp chỉ là chiêu nâng giá rồi hạ, tạo cảm giác tài sản đang được bán rẻ để thu hút người mua. Khi thanh khoản suy yếu, lãi suất vay tăng, người mua càng cần tỉnh táo trước những món hời được quảng cáo trên mạng.

Mập mờ những… “món hời”

Sau gần 2 năm tìm mua nhà tại phường Phú Hữu (TP.HCM), anh Minh đặc biệt chú ý một căn nhà phố được môi giới quảng cáo thấp hơn mặt bằng chung gần 1,7 tỷ đồng.

Theo lời giới thiệu của “cò”, chủ nhà đang ngộp khoản vay ngân hàng, cần tiền gấp nên chấp nhận giảm sâu để thu hồi vốn. Tin đăng có đầy đủ hình ảnh, thông tin khiến anh tin đây là cơ hội hiếm có.

Thế nhưng, khi đi xem nhà và đề nghị kết nối trực tiếp với chủ sở hữu để thương lượng, anh Minh không nhận được thông tin liên hệ. Hai ngày sau, môi giới thông báo căn nhà đã bán, đồng thời giới thiệu một sản phẩm khác với mức giảm khoảng 700 triệu đồng.

Cơ hội luôn đi cùng rủi ro khi nhà đầu tư đi săn hàng "cắt lỗ" (Ảnh minh họa: HN).

Sau thương vụ "hụt", môi giới cũng liên tục nhấn mạnh những căn nhà giảm sâu cả tỷ đồng rất hiếm, nếu anh Minh không quyết định nhanh sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Nghi ngờ tính xác thực của thông tin, anh Minh tìm đến một đơn vị môi giới khác và được cảnh báo đây có thể là chiêu sử dụng hàng “chim mồi”.

Những tin rao giảm giá bất thường vừa giúp thu hút khách hàng, vừa tạo tâm lý lo ngại cho các chủ nhà trong cùng dự án về nguy cơ tài sản mất giá. Khi người bán sốt ruột, môi giới có thêm lợi thế để thương lượng và chào bán những sản phẩm khác.

Cũng gặp cảnh tương tự, chị Lan từng tìm hiểu căn hộ tại TP Thủ Đức được quảng cáo giảm 800 triệu đồng, từ 7,2 tỷ xuống 6,4 tỷ đồng. Môi giới cho biết chủ nhà cần tiền gấp, chấp nhận bán thấp hơn thị trường và thúc giục khách đặt cọc vì có nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, khi kiểm tra các sản phẩm tương đồng về diện tích, vị trí, chị phát hiện giá bán phổ biến từ năm trước chỉ khoảng 6,3 tỷ đồng. Thậm chí, chính căn hộ này từng được rao bán hồi đầu năm với giá khoảng 6,5 tỷ đồng.

“Tôi tưởng chủ nhà thực sự cần tiền nên mới giảm sâu, nhưng thực chất mức giảm chỉ là tăng giá lên rồi hạ xuống”, chị Lan cho biết.

Không chỉ người mua đối diện nguy cơ bị dẫn dắt bởi giá ảo, ngay cả người bán cũng có thể tham gia vào cách thức quảng cáo này. Anh Đông, một nhà đầu tư tại TP.HCM, từng đồng ý để môi giới quảng cáo căn nhà phố của mình cắt lỗ 1 tỷ đồng, dù mức giá dự kiến thu về vẫn cao hơn giá vốn.

Căn nhà được anh mua với giá 5 tỷ đồng cách đây hai năm. Ban đầu, anh rao bán 6 tỷ đồng nhưng không có khách. Sau đó, môi giới đề xuất nâng giá lên 7,5 tỷ đồng rồi điều chỉnh xuống 6,5 tỷ đồng, kèm thông điệp cắt lỗ 1 tỷ đồng. Mức giá quảng cáo đã bao gồm khoản phí môi giới 3,5%.

Để tăng sức hút, một số tài khoản môi giới còn tương tác với tin đăng, tạo cảm giác sản phẩm đang được nhiều người săn đón. Anh Đông đồng ý với phương án này bởi cho rằng giá bán vẫn cao hơn vốn đầu tư dù thấp hơn mức kỳ vọng ban đầu.

“Cắt lời” không đồng nghĩa “cắt lỗ”

Thực tế, không phải mọi thông tin rao bán giảm giá đều phản ánh tình trạng thua lỗ của chủ sở hữu. Nhiều trường hợp chỉ là thu hẹp khoản lợi nhuận kỳ vọng sau giai đoạn bất động sản tăng nóng.

Chị Mai, một nhà đầu tư tại TP.HCM, vừa bán lô đất ở Đồng Nai với giá gần 6 tỷ đồng. Chị mua lô đất này năm 2020 với giá 2,4 tỷ đồng. Đến năm 2022, từng có người trả gần 8 tỷ đồng nhưng chị không bán. Khi giao dịch lần này, môi giới quảng cáo chị cắt lỗ 2 tỷ đồng.

“Thực tế tôi vẫn lãi hơn 3 tỷ đồng so với giá mua ban đầu. Do cần tiền xoay vòng kinh doanh nên tôi chấp nhận giảm kỳ vọng lợi nhuận, chứ không thể gọi là bán lỗ”, chị Mai tiết lộ.

Những trường hợp thực tế cho thấy cần phân biệt rõ giữa giảm giá chào bán, cắt giảm lợi nhuận và thua lỗ thực tế. Tình trạng quảng cáo cắt lỗ thiếu cơ sở xuất hiện trong bối cảnh thị trường bất động sản đối mặt với áp lực thanh khoản và chi phí vốn.

Theo DXS-FERI, tỷ lệ hấp thụ bất động sản toàn quốc trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 30-35%, giảm 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Một số phân khúc ghi nhận mức điều chỉnh giá 5-20% so với quý trước.

Báo cáo quý III của Batdongsan cho thấy giá rao bán nhà đất toàn quốc giảm 8-15% trong 9 tháng, trong khi nhu cầu tìm kiếm giảm 20-30% tùy thời điểm. Lãi suất vay mua nhà tăng lên khoảng 9-15%/năm tạo thêm áp lực đối với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Áp lực bán là có thật, đặc biệt ở nhóm nhà đầu tư phải trả nợ ngân hàng hoặc cần thu hồi vốn. Giá một số sản phẩm thứ cấp đã giảm khoảng 10-15% so với mặt bằng cuối năm 2025.

Tuy nhiên, mức điều chỉnh này không đồng nghĩa toàn thị trường bước vào làn sóng bán tháo, càng không thể lấy giá rao giảm làm căn cứ xác định mức lỗ.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng việc xác định một bất động sản có thực sự giảm giá hay không hiện còn khó khăn do thiếu dữ liệu giao dịch công khai.

Các nền tảng trực tuyến chủ yếu ghi nhận giá rao do người bán hoặc môi giới cung cấp, trong khi lịch sử điều chỉnh và giá chốt cuối cùng thường không được cập nhật đầy đủ. Cùng một tài sản có thể được nhiều môi giới đăng tải với mức giá khác nhau.

Theo ông Tuấn, không phải mọi trường hợp đăng tin trùng lặp hay thay đổi giá đều nhằm đánh lừa khách hàng, bởi chủ nhà có thể ủy quyền cho nhiều môi giới và giá bán cũng thay đổi trong quá trình thương lượng. Dù vậy, sự thiếu minh bạch về giá khiến người mua khó phân biệt đâu là giao dịch cần bán thực sự, đâu là thông tin được tạo ra nhằm thu hút sự chú ý.

Để nhận diện cắt lỗ thật, người mua cần đối chiếu giá giao dịch của chính bất động sản đó tại thời điểm chủ sở hữu mua, đồng thời tham khảo diễn biến cuối năm 2024, cuối năm 2025 và giá các sản phẩm tương đồng hiện nay.

Việc xác minh trực tiếp số tiền chủ nhà thực nhận, quyền tiếp thị của môi giới và người có thẩm quyền nhận tiền cũng cần được thực hiện trước khi đặt cọc.

Trong một thị trường thanh khoản chậm, cơ hội mua được bất động sản giá tốt là có thật. Tuy nhiên, khi thông tin giao dịch còn thiếu minh bạch, người mua cần định giá tài sản bằng lịch sử giao dịch, pháp lý, khả năng khai thác và dòng tiền, thay vì đặt niềm tin vào những con số cắt lỗ được quảng cáo.