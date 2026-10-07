Cẩn trọng với bẫy điện ở ruộng đồng

Đơn cử như ngày 6/9, cháu Nguyễn Văn K (sinh năm 2014), trú tại thôn Cổ Thiết, xã Đông Cứu bị tử vong sau khi tiếp xúc với dây thép được đấu nối nguồn điện để bẫy chuột tại một ruộng lúa của bà Lương Thị Hoan (sinh năm 1965), trú tại thôn Tiêu Xá.

Từ cuối tháng 7/2026, do ruộng lúa thường xuyên bị chuột phá, bà Hoan đã sử dụng cọc tre, dây thép và dây điện dựng hệ thống bẫy quanh ruộng rồi đấu nối với nguồn điện sinh hoạt 220V. Hệ thống này không có cọc tạo khoảng cách an toàn, không cắm biển cảnh báo có điện và không thông báo rộng rãi cho các hộ dân xung quanh. Bà Hoan chỉ đặt 4 bóng điện màu đỏ tại các góc ruộng.

Tối 6/9, sau khi đấu điện khoảng 10 phút, bà Hoan ra ruộng và phát hiện cháu K nằm bên bờ ruộng, cơ thể tiếp xúc với dây thép đang có điện. Sau khi ngắt nguồn, bà Hoan cùng người thân đưa cháu đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố, tạm giam bị can Hoan về tội “Giết người”.

Bảo vệ mùa màng là nhu cầu chính đáng, nhưng cần được thực hiện bằng những phương pháp an toàn, phù hợp. Theo đồng chí Lê Tiến Thành, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng điện lưới để bẫy chuột, côn trùng, sâu bọ tại ruộng đồng, vườn, ao hoặc những nơi có người qua lại, bảo đảm an toàn cho người thân và cộng đồng trong quá trình đi lại, sản xuất trên đồng ruộng.

Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện bẫy điện tại ruộng đồng, không tự ý tiếp cận hoặc tháo dỡ khi chưa chắc chắn nguồn điện đã được ngắt và cần thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an để xử lý.