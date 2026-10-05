Cẩn trọng trước biến chứng của bệnh tiểu đường

Tiểu đường là bệnh mạn tính, nếu không được kiểm soát tốt có thể gây nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Từ một vết xước, vết trầy hay chấn thương rất nhỏ, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí phải đoạn chi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Vết thương nhỏ, hệ lụy lớn

Anh Nguyễn Ngọc Hiệp (xã Nam Ninh Hòa) trước đây không biết mình mắc bệnh tiểu đường. Sau một lần bị miểng đá nhỏ găm vào chân, vết thương không những không lành mà ngày càng nhiễm trùng, gây đau đớn kéo dài. Khi đến cơ sở y tế thăm khám, anh mới được phát hiện mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, lúc này tổn thương ở chân đã diễn tiến nặng, không còn khả năng bảo tồn và buộc phải đoạn chi. Anh Nguyễn Ngọc Hiệp chia sẻ: “Tôi bị vết thương và nhiễm trùng kéo dài. Vào bệnh viện mới biết bị tiểu đường, chân bị hoại tử do biến chứng của bệnh trên. Do bệnh nặng nên bác sĩ phải cắt bỏ các ngón chân mới bảo tồn được bàn chân”.

Tương tự, bà Đoàn Nhơn (75 tuổi, phường Nha Trang) mắc tiểu đường nhiều năm. Tuy nhiên, do việc kiểm soát đường huyết chưa tốt, bà xuất hiện biến chứng ở bàn chân. Ban đầu chỉ là một vết xước nhỏ nhưng do không chú ý và xử lý kịp thời, tổn thương dần diễn tiến thành nhiễm trùng. Bà Đoàn Nhơn cho biết: “Lần về quê tôi dẫm miếng gỗ bị một vết xước nhỏ, tưởng không bị ảnh hưởng gì nên tôi không để ý chăm sóc. Đến tháng thứ 5, chỗ vết thương ngón cái bị nhiễm trùng biến chứng lở loét nặng, khi vào bệnh viện phải cắt bỏ ngón chân cái”.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cùng với chuyên gia đến từ TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật chi dưới cho bệnh nhân.

Với người bệnh tiểu đường, những tổn thương nhỏ ở bàn chân nếu không được phát hiện và chăm sóc đúng cách có thể lâu lành, nhiễm trùng và diễn tiến nặng. Khi biến chứng trở nên nghiêm trọng, việc điều trị cũng khó khăn hơn, ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Chủ động kiểm soát

Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Đình Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng (Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) cho biết, biến chứng tiểu đường có liên quan đến hệ thống mạch máu ngoại vi. Khi các mạch máu bị tắc nghẽn, lượng máu và dinh dưỡng cung cấp đến các chi không đủ, từ đó có thể dẫn đến hoại tử. Những biến chứng này làm cho vết thương, vết mổ khó lành, đồng thời gây ra tình trạng nhiễm trùng, sưng, đỏ và ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân. Khi tình trạng nhiễm trùng diễn tiến nặng, tiên lượng xấu thì có những trường hợp phải cắt bỏ, phải đoạn chi.

Bên cạnh tổn thương mạch máu, người bệnh tiểu đường còn có thể bị tổn thương thần kinh ngoại biên. Khi cảm giác ở bàn chân giảm, người bệnh có thể không nhận biết hoặc không chú ý đến những vết trầy xước, vết phồng rộp hay chấn thương nhỏ. Vết thương vì thế có thể âm thầm tiến triển, đến khi phát hiện thì đã nhiễm trùng hoặc hoại tử.

Theo bác sĩ Phạm Đình Thành, nguy cơ biến chứng ở bàn chân có thể được hạn chế nếu người bệnh chủ động kiểm soát đường huyết và chăm sóc bàn chân đúng cách. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị khi người bệnh không may xuất hiện tổn thương. Người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý các dấu hiệu bất thường như trầy xước, phồng rộp, vết loét, sưng, đỏ, đau hoặc thay đổi màu sắc da. Khi xuất hiện vết thương hay dấu hiệu nhiễm trùng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý sớm, đặc biệt khi tổn thương có dấu hiệu diễn tiến bất thường. “Để hạn chế nguy cơ biến chứng, người bệnh cần chủ động tầm soát đường huyết và thường xuyên khám bác sĩ chuyên khoa nội tiết để được điều chỉnh đường huyết trong giới hạn ổn định”, bác sĩ Phạm Đình Thành chia sẻ.

Tiểu đường có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài mà không gây ra triệu chứng rõ ràng, nhưng những biến chứng của bệnh lại có thể để lại hậu quả nặng nề. Với người bệnh tiểu đường, bất kỳ tổn thương nào ở bàn chân cũng không nên xem nhẹ. Phát hiện và điều trị càng sớm sẽ càng giúp hạn chế nguy cơ hoại tử và những biến chứng nặng hơn, góp phần bảo vệ khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của người bệnh.