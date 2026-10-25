Cẩn trọng: Tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền hộ có thể bị công an xác minh

Công an tỉnh Thái Nguyên cảnh báo, tình trạng mua bán, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Thủ đoạn này được các đối tượng sử dụng nhằm che giấu danh tính, hợp thức hóa dòng tiền và gây trở ngại cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Các đối tượng thường nhắm đến học sinh, sinh viên, người lao động và những người muốn kiếm thêm thu nhập, thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến. Với những lời mời gọi như “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng”, “mở tài khoản hộ”, “bán tài khoản giá cao” hay “chỉ cần cung cấp tài khoản, không phải làm gì”, chúng tìm cách dụ dỗ người dân giao thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc quyền sử dụng tài khoản để đổi lấy tiền và lợi ích vật chất.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP ngân hàng cho người khác, kể cả khi được hứa hẹn trả hoa hồng hoặc lợi ích vật chất. Ảnh minh họa

Theo cơ quan công an, việc mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những tài khoản này có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền từ các vụ lừa đảo, phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến, rửa tiền và nhiều hành vi trái pháp luật khác. Chủ tài khoản có thể bị triệu tập để xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định nếu có hành vi vi phạm hoặc tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường cam kết rằng người đứng tên tài khoản chỉ làm theo yêu cầu, không liên quan đến giao dịch và sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu phát sinh sự cố. Thậm chí, chúng còn khẳng định đã có người đứng ra giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời trấn an nhằm khiến người dân mất cảnh giác, che giấu mục đích thực sự của việc thuê, mua tài khoản ngân hàng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xác minh và xử phạt hành chính 2 trường hợp có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán cho người khác sử dụng. Đồng thời, không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ, dữ liệu định danh hay các thông tin bảo mật ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa

Người dân cũng cần cảnh giác trước đề nghị mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ để nhận hoặc chuyển tiền, thực hiện giao dịch không rõ mục đích. Việc nhận chuyển tiền hộ người không quen biết để hưởng hoa hồng có thể khiến bản thân vô tình liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ tài khoản bị sử dụng trái phép, chủ tài khoản cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Nếu nhận được lời mời mua bán, cho thuê tài khoản trên mạng xã hội, người dân nên lưu lại thông tin liên quan và cung cấp cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mỗi tài khoản ngân hàng đều gắn với thông tin định danh của người đứng tên. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào kiếm tiền dễ dàng, không giao tài khoản cho người khác sử dụng, kể cả khi được hứa hẹn trả hoa hồng hoặc những lợi ích vật chất hấp dẫn.