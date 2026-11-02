Cẩn trọng phát ngôn trên mạng xã hội về chất lượng bữa ăn bán trú

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tuyên truyền, chấn chỉnh đối với người đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Ngày 2/11, Công an TP Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết, hình ảnh, video phản ánh tiêu cực về chất lượng bữa ăn bán trú tại các trường học. Một số nội dung chưa được kiểm chứng nhưng đã bị chia sẻ, bình luận theo hướng suy diễn, quy kết.

Theo cơ quan chức năng, việc đưa ra nhận định khi chưa có đầy đủ thông tin, bằng chứng về nguồn gốc thực phẩm, định lượng và chất lượng bữa ăn có thể ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, đồng thời gây tâm lý hoang mang trong phụ huynh, học sinh.

Điển hình, ông N.V.T. (trú tại phường Cửa Ông) bình luận trên mạng xã hội cho rằng chất lượng bữa ăn tại một điểm trường chỉ được bảo đảm khi có đoàn kiểm tra, còn ngày thường đều không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, ông T. không đưa ra được bằng chứng, thậm chí không biết địa chỉ cụ thể của trường được đề cập.

Sau khi được cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, ông T. thừa nhận bình luận xuất phát từ nhận thức chủ quan và tâm lý đám đông, tự nguyện xóa nội dung và cam kết không tái diễn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin, không vội vàng bình luận, quy kết khi chưa có căn cứ xác thực.

Khi phát hiện bất thường về chất lượng bữa ăn học đường, phụ huynh nên phản ánh đến nhà trường và cơ quan chức năng để được kiểm tra, xác minh, xử lý. Mỗi người cần có trách nhiệm trong phát ngôn, chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.