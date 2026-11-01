Cẩn trọng nhóm công khai mua bán phần mềm ngân hàng giả mạo

Cục An ninh mạng phát hiện một nhóm trên mạng xã hội công khai mua bán phần mềm ngân hàng giả mạo, thu hút nhiều lượt bình luận và tương tác. Đây là dấu hiệu đáng báo động về nguy cơ các công cụ gian lận bị phát tán, sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, Cục An ninh mạng, Bộ Công an cho biết, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng vừa phát hiện trong nhóm Facebook công khai mang tên "ATM BANKING NGÂN HÀNG" (với khoảng 11.300 thành viên).

Bài viết được đăng từ một tài khoản ẩn danh với nội dung: “Bác nào có app ngân hàng fake kh ạ”. Đáng chú ý, việc công khai tìm kiếm, mua bán loại phần mềm này trong một cộng đồng liên quan đến dịch vụ tài chính – ngân hàng đã thu hút nhiều lượt bình luận và tương tác.

Trong nhóm Facebook công khai mang tên "ATM BANKING NGÂN HÀNG". Ảnh: Cục An ninh mạng.

Theo Cục An ninh mạng, đây là dấu hiệu báo động đỏ cho thấy các công cụ gian lận đang có nguy cơ được phát tán, mua bán và đưa vào sử dụng thực tế để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt (mã QR, chuyển khoản) trở thành thói quen phổ biến từ cửa hàng bán lẻ, quán ăn đến các chợ truyền thống, thủ đoạn lợi dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh chuyển khoản thành công ảo đang đe dọa trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các hộ tiểu thương.

Cơ quan công an cho hay, người dân cần cẩn trọng vớicác ứng dụng ngân hàng giả mạo được thiết kế tinh vi với giao diện, biểu tượng, font chữ và màu sắc giống hệt phần mềm của các ngân hàng thương mại uy tín. Kẻ gian chỉ cần nhập các thông tin tùy ý (số tiền, tên người nhận, số tài khoản, thời gian) là phần mềm sẽ lập tức khởi tạo một màn hình "Giao dịch thành công" như thật.

Lợi dụng công cụ giả mạo, các đối tượng đóng giả làm khách mua hàng, chọn lựa hàng hóa/dịch vụ rồi đề nghị chuyển khoản. Sau khi nhận mã QR hoặc số tài khoản, đối tượng thao tác trên phần mềm giả mạo và đưa màn hình điện thoại hiển thị thông báo đã chuyển tiền giả cho người bán kiểm tra.

Việc sử dụng thủ đoạn này, sẽ rất nguy hiểm đối với các cửa hàng bán lẻ, tiệm tạp hóa, quán ăn, nơi chủ kinh doanh thường phải xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc. Các cơ sở kinh doanh đồ điện tử, vàng bạc, trang sức có giá trị cao cần cẩn trọng, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, tránh để một phút mất cảnh giác gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cùng với đó, người dân cẩn trọng trong việc tải về và sử dụng các ứng dụng ngân hàng không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm mã độc, lộ lọt thông tin cá nhân và bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng chính chủ.

Cơ quan công an khẳng định, hành vi sử dụng ứng dụng ngân hàng giả mạo hoặc chứng từ thanh toán gian dối để chiếm đoạt hàng hóa, tài sản của người khác có đầy đủ yếu tố cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và giá trị tài sản bị chiếm đoạt, các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đối với các cá nhân lập trình, kinh doanh hoặc phát tán các công cụ, ứng dụng giả mạo, nếu biết rõ mục đích lừa đảo nhưng vẫn cố tình cung cấp dịch vụ thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức. Việc tạo dựng chứng từ gian dối trên mạng là hành vi vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng.