Tốn thêm chi phí vì tự điều trị

Tại Bệnh viện Gia An 115, một bệnh nhân nữ mắc đái tháo đường típ 2 có đường huyết ổn định sau hơn sáu tháng điều trị. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng và hỏi AI, bệnh nhân cho rằng có thể kiểm soát bệnh bằng chế độ ăn uống nên tự ý ngừng thuốc. Sau đó, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi, tiểu nhiều, đường huyết tăng cao.

Các bác sĩ khuyến cáo AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ tìm hiểu thông tin sức khỏe, không thể thay thế việc thăm khám và chỉ định điều trị.

Không chỉ tìm hiểu triệu chứng, một số người còn đưa kết quả xét nghiệm, hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) lên chatbot để hỏi về tình trạng bệnh hoặc tham khảo cách sử dụng thuốc trước khi đến cơ sở y tế.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Ngọc Châu, Chủ nhiệm Khoa Nội Cơ, Xương, Khớp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, có trường hợp bệnh nhân tự thực hiện các xét nghiệm theo gợi ý của AI trước khi đi khám. Tuy nhiên, khi bác sĩ đánh giá, một số xét nghiệm đã làm chưa cần thiết, trong khi những xét nghiệm phục vụ chẩn đoán lại chưa được thực hiện.

Việc chủ động tìm hiểu sức khỏe là cần thiết, nhưng tự thực hiện các xét nghiệm khi chưa có chỉ định chuyên môn có thể khiến người bệnh mất thêm tiền mà vẫn phải tiếp tục kiểm tra. Với những người mắc bệnh mạn tính, việc tự ý ngừng thuốc còn có nguy cơ làm gián đoạn quá trình điều trị, khiến bệnh khó kiểm soát hơn.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) đã khảo sát 500 người trưởng thành từng sử dụng AI để tìm hiểu việc mua hoặc sử dụng thuốc, thực phẩm bổ sung sức khỏe trong vòng một năm.

Kết quả cho thấy 110 người (22%) tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc theo thông tin từ AI mà không tham vấn bác sĩ hoặc chuyên gia. Trong nhóm này, 56 người cho biết đã gặp phản ứng bất lợi hoặc tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ khoảng 30% số người được khảo sát tham vấn bác sĩ, dược sĩ trước khi mua thuốc.

Dù kết quả trên không đại diện cho toàn bộ người dân Hàn Quốc, khảo sát cũng cho thấy những rủi ro khi thông tin tham khảo trở thành căn cứ để người bệnh tự quyết định việc điều trị.

Chi phí phát sinh trong những trường hợp này không chỉ là tiền mua thuốc hay xét nghiệm không cần thiết. Nếu bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể phải nằm viện, kéo dài thời gian điều trị, nghỉ làm và cần thêm người chăm sóc. Điều này có thể tạo thêm gánh nặng tài chính cho gia đình, nhất là những người phải điều trị bệnh lâu dài.

AI không thay thế được việc thăm khám

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Châu, ngay cả khi người bệnh mô tả triệu chứng qua điện thoại, bác sĩ cũng khó đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe nếu không có điều kiện thăm khám phù hợp. Chẳng hạn, đau tại cùng một vị trí có thể do tổn thương cơ, xương, dây thần kinh hoặc các mô quanh khớp. Trong khi đó, người bệnh không phải lúc nào cũng mô tả chính xác những triệu chứng mình gặp phải.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Medicine tháng 2/2026 với 1.298 người tham gia đã chỉ ra những hạn chế khi sử dụng AI để giải quyết các tình huống y khoa giả định.

Khi được thử nghiệm độc lập, các mô hình AI xác định đúng bệnh trong 94,9% trường hợp. Tuy nhiên, những người sử dụng AI hỗ trợ chỉ xác định đúng bệnh ở mức dưới 34,5% và lựa chọn hướng xử trí đúng ở mức dưới 44,2%, không đạt kết quả tốt hơn nhóm đối chứng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng trả lời câu hỏi y khoa của AI không đồng nghĩa với việc người sử dụng sẽ đưa ra quyết định phù hợp. Những khác biệt trong cách đặt câu hỏi, cung cấp thông tin và hiểu câu trả lời đều có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Trong hướng dẫn công bố năm 2024, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo AI tạo sinh có thể cung cấp thông tin sai lệch, thiên kiến hoặc không đầy đủ. WHO cũng lưu ý nguy cơ người sử dụng quá tin tưởng vào kết quả tự động mà bỏ qua những sai sót.

Đối với việc sử dụng thuốc, Mạng lưới Thông tin thuốc Vương quốc Anh (UKMi) lưu ý các công cụ AI phổ thông có thể thiếu thông tin về bệnh nền, kết quả xét nghiệm và những yếu tố ảnh hưởng đến việc kê đơn. Vì vậy, thông tin thuốc do AI tạo ra cần được nhân viên y tế có chuyên môn kiểm chứng trước khi áp dụng trong thực hành lâm sàng.

Trên thực tế, hai người mắc cùng một bệnh chưa chắc được chỉ định cùng loại thuốc hoặc liều lượng. Bác sĩ còn phải cân nhắc độ tuổi, chức năng gan, thận, các bệnh đi kèm và những loại thuốc bệnh nhân đang sử dụng. Việc tự áp dụng một phương án điều trị được AI gợi ý có thể không phù hợp với tình trạng cụ thể của từng người.

Sử dụng AI để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Những hạn chế trên không có nghĩa là người dân cần từ bỏ việc sử dụng AI để tìm hiểu thông tin y tế. Nếu được sử dụng đúng mục đích, công nghệ này có thể giúp người bệnh hiểu thêm về bệnh lý, các thuật ngữ chuyên môn và chuẩn bị câu hỏi trước khi gặp bác sĩ.

ThS.BSNT Phan Hữu Kiệm, Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, bản thân ông cũng sử dụng AI hằng ngày để tra cứu y văn, tìm hiểu phương pháp nghiên cứu, tóm tắt các bài báo quốc tế và hỗ trợ giảng dạy.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh: “Tôi không bao giờ dùng AI để thay thế quyết định lâm sàng. Y học là lĩnh vực mà mỗi con người là một cá thể duy nhất, với cơ địa, bệnh nền và tâm lý khác nhau”.

BSCKII Vũ Hoài Nam, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị cũng khuyến cáo người bệnh có thể sử dụng AI để tìm hiểu kiến thức chung về bệnh đã được chẩn đoán. Những băn khoăn liên quan đến thuốc và chế độ sinh hoạt cần được trao đổi với bác sĩ thay vì tự sửa đơn thuốc theo câu trả lời trực tuyến.

Bên cạnh đó, người dân cần thận trọng khi đưa hồ sơ bệnh án lên các nền tảng trực tuyến, hạn chế cung cấp thông tin định danh và tìm hiểu chính sách bảo mật dữ liệu của công cụ đang sử dụng.

Với những triệu chứng nghiêm trọng như đau ngực, khó thở, rối loạn ý thức, người bệnh cần được cấp cứu kịp thời thay vì tiếp tục hỏi AI.

Việc ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe có thể mang lại nhiều lợi ích, giúp người dân tiếp cận kiến thức y khoa thuận tiện hơn. Tuy nhiên, sử dụng thuốc đúng chỉ định, thăm khám kịp thời và tuân thủ phác đồ điều trị vẫn là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe, đồng thời hạn chế các khoản chi phí chữa bệnh không cần thiết.