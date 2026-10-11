Cẩn trọng khi mua xe máy nhập khẩu không chính hãng

Sức hút từ những mẫu xe độc, lạ

Vừa tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Minh Huyền (Lào Cai) tìm mua chiếc xe máy Honda Scoopy được nhập khẩu từ Indonesia thay thế cho chiếc Honda Vision để đi làm. Mục đích thay đổi bởi mẫu xe Honda Scoopy có thiết kế đẹp, độc lạ và được nhiều người truyền tai là bền bỉ và tiết kiệm xăng.

Do không được hãng Honda bán chính thức tại Việt Nam nên mẫu xe này được bán giá khá cao, dao động khoảng 53-55 triệu đồng chưa gồm phí đăng ký, ra biển. Nếu đăng ký tại Hà Nội sẽ mất khoảng 3 triệu đồng cả phí dịch vụ thủ tục.

Mua xe máy tại các cửa hàng không chính hãng, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc và chất lượng xe (Ảnh: Đỗ Quang).

Tương tự, dù các đại lý chính hãng Honda, Yamaha, Suzuki... bán rất nhiều mẫu mã xe nhưng nhiều người vẫn tìm mua những mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ các cửa hàng ngoài hãng. Lý do được cho là bởi sự độc, lạ trong thiết kế, chất lượng ổn định, bền bỉ và đặc biệt để tránh "đụng hàng" với bạn bè.

Những mẫu xe thuộc diện không chính hãng đang bán trên thị trường như: Honda Scoopy, Honda Dash 125 và Yamaha Y16ZR, Honda, WR155R Yamaha... và thường có giá bán khá cao.

Qua tìm hiểu, được biết trên các tuyến phố Huế, Lạc Long Quân (Hà Nội) có nhiều cửa hàng bán các mẫu xe máy nhập khẩu, giá cả khá đắt đỏ và chênh lệch tùy mẫu mã, thời điểm và cửa hàng.

Nếu như chiếc Honda Scoopy màu đen, năm 2025 chỉ có giá khoảng 38-40 triệu đồng thì năm nay lên đến 52-53 triệu đồng. Với bản màu trắng hay màu xi măng có giá 55 triệu đồng thì màu đen giá cả mềm hơn, chỉ 53 triệu đồng.

Theo đại diện cửa hàng xe máy Tú Lê tại số 189 Phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội), những mẫu xe máy nhập khẩu nguyên chiếc luôn được ưa chuộng bởi chất lượng tốt hơn, bền hơn và thiết kế kiểu dáng khá đẹp, lạ.

Lý giải nguyên nhân giá năm nay tăng vọt so với năm trước, đại diện cửa hàng xe máy Tú Lê cho rằng, do tình hình giá cả leo thang, giá nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến giá nhập xe. Hơn nữa hiện số lượng xe nhập hạn chế dẫn tới giá xe bị đội lên, so với năm ngoái, năm nay giá cao hơn khoảng 13 - 15 triệu đồng một chiếc.

Rủi ro từ nguồn gốc xe đến giấy tờ

Theo nhân viên tư vấn bán xe máy tại các đại lý chính hãng, điều đầu tiên cần kiểm tra khi mua xe nhập khẩu tư nhân là nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và khả năng đăng ký lưu hành. Bởi những chiếc xe không được bán tại đại lý chính hãng sẽ khó xác định nguồn gốc xuất xứ, khó kiểm soát được chất lượng.

Để đảm bảo rõ ràng xuất xứ, người mua nên yêu cầu cửa hàng cung cấp hóa đơn mua bán, chứng từ liên quan đến nhập khẩu và hồ sơ cần thiết để đăng ký xe. Cần đối chiếu số khung, số máy với giấy tờ, đồng thời xác minh khả năng hoàn tất thủ tục đăng ký trước khi thanh toán. Nếu xe không đủ hồ sơ hoặc thông tin không trùng khớp, người mua có thể gặp khó khăn khi đăng ký, sang tên và chứng minh quyền sở hữu, anh Lê Cường, chủ cơ sở bán xe máy tại Hà Nội nói.

Vấn đề tiếp theo là bảo hành, dù mang thương hiệu Honda hay Yamaha, xe nhập khẩu tư nhân không mặc nhiên được hưởng chính sách bảo hành như xe do đơn vị phân phối chính thức cung cấp tại Việt Nam.

Khi xảy ra lỗi kỹ thuật, khách hàng có thể phải phụ thuộc vào cam kết của cửa hàng nhập khẩu. Vì vậy, cần làm rõ thời hạn bảo hành, các hạng mục được bảo hành, điều kiện từ chối bảo hành và trách nhiệm sửa chữa, đổi trả nếu xe có lỗi.

Trên thực tế, qua tìm hiểu, những chiếc xe mua tại cửa hàng ngoài hãng, mỗi cửa hàng lại có chính sách bảo hành khác nhau, ví dụ cùng là mẫu xe Honda Scoopy, cùng giá bán như nhau nhưng cửa hàng Tú Lê tại Phố Huế bảo hành 2 năm trong khi cửa hàng khác tại Lạc Long Quân (Hà Nội) chỉ bảo hành 1 năm.

Phụ tùng khó tìm, chi phí sử dụng cao

Anh Lê Ngọc Hòa, kỹ thuật viên cơ sở sửa chữa xe máy tại Cổ Nhuế (Hà Nội) cho biết: "Với những mẫu xe không được phân phối chính thức, phụ tùng đặc thù như cụm đèn, chi tiết thân vỏ, bộ điều khiển điện tử hoặc linh kiện động cơ có thể phải đặt từ nước ngoài. Thời gian chờ đợi kéo dài và chi phí vận chuyển có thể khiến việc sửa chữa tốn kém hơn rất nhiều so với xe được bán chính hãng tại Việt Nam. Một số phiên bản dành cho thị trường nước ngoài còn có khác biệt về cấu hình và trang bị. Vì vậy, nhiều khi rất khó tìm linh phụ kiện cho các mẫu xe nhập khẩu ngoài hãng.

Trước khi mua, khách hàng nên tìm hiểu cơ sở sửa chữa có kinh nghiệm với dòng xe, khả năng cung ứng linh kiện và giá các phụ tùng thường phải thay thế. Với xe giá trị cao hoặc phiên bản hiếm, việc xác định được nơi bảo dưỡng lâu dài càng quan trọng".

Để hạn chế rủi ro, các kỹ thuật viên khuyến cáo người mua nên kiểm tra kỹ tình trạng động cơ, hệ thống phanh, điện, lốp và dấu hiệu xe từng bị tai nạn hoặc ngập nước hoặc xe có nghi ngờ tháo dỡ. Nếu thiếu kinh nghiệm, nên nhờ kỹ thuật viên độc lập kiểm tra trước khi giao dịch.

Ngoài giá mua, cần tính cả chi phí đăng ký, bảo dưỡng, phụ tùng và khả năng bán lại. Một mẫu xe có thiết kế bắt mắt nhưng khó sửa chữa, thiếu bảo hành hoặc khó hoàn thiện giấy tờ có thể khiến tổng chi phí sử dụng tăng đáng kể.