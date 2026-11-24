Từ rau củ, thịt cá đến thực phẩm chế biến sẵn, nhiều mặt hàng hiện được bán trực tuyến và giao tận nhà. Tuy nhiên, hình ảnh quảng cáo đẹp mắt hay những lời giới thiệu hấp dẫn chưa đủ để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Để mua sắm an toàn và tránh lãng phí tiền bạc, người tiêu dùng nên kiểm tra 7 thông tin dưới đây trước khi bấm nút đặt hàng.

Kiểm tra thông tin và địa chỉ người bán

Trước khi mua, hãy tìm hiểu người bán là cửa hàng, doanh nghiệp hay tài khoản cá nhân. Ưu tiên những đơn vị công khai tên, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại và thông tin liên hệ rõ ràng.

Với gian hàng trên mạng xã hội, nên xem lịch sử hoạt động, nội dung đăng tải và cách người bán tương tác với khách hàng. Những tài khoản mới lập, thông tin thiếu nhất quán hoặc thường xuyên thay đổi địa chỉ, số điện thoại cần được cân nhắc kỹ.

Đừng chỉ dựa vào lời quảng cáo như "đặc sản vùng cao", "của nhà trồng" hay "hàng chuẩn nhập khẩu" để quyết định mua.

Tìm hiểu giấy tờ và thông tin về an toàn thực phẩm

Với thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn hoặc sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc đặc biệt, người mua nên tìm hiểu cơ sở sản xuất, kinh doanh và các thông tin liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm.

Tùy loại hình kinh doanh và sản phẩm, yêu cầu về giấy tờ có thể khác nhau. Người tiêu dùng có thể đề nghị người bán cung cấp thông tin chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, cơ sở sản xuất hoặc giấy tờ liên quan khi cần thiết.

Nếu người bán không thể giải thích rõ sản phẩm được sản xuất, chế biến và phân phối ở đâu, tốt nhất nên cân nhắc lựa chọn khác.

Đọc kỹ nhãn mác và thành phần sản phẩm

Với thực phẩm đóng gói, đồ khô hoặc gia vị, hãy yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh rõ nét mặt trước và mặt sau bao bì nếu thông tin trên gian hàng chưa đầy đủ.

Các nội dung cần chú ý gồm tên sản phẩm, thành phần, định lượng, tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Không nên mua sản phẩm đóng gói sơ sài, không có nhãn mác hoặc không thể xác định thành phần, nguồn gốc. Đặc biệt, với thực phẩm chế biến sẵn, cần lưu ý thông tin về phụ gia và chất gây dị ứng nếu có.

Xác nhận ngày sản xuất và hạn sử dụng

Đừng chỉ nhìn vào hình ảnh minh họa trên gian hàng. Trước khi đặt hàng, nên hỏi người bán về ngày sản xuất, hạn sử dụng của lô hàng hiện tại và thời gian sử dụng còn lại khi giao đến.

Khi nhận sản phẩm, cần kiểm tra thông tin in trên bao bì, chú ý các dấu hiệu bị tẩy xóa, dán đè hoặc in không rõ ràng. Nếu hàng đã hết hạn, bao bì bị rách, phồng, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bất thường, không nên sử dụng.

Với thực phẩm cần bảo quản lạnh, cũng cần kiểm tra tình trạng sản phẩm ngay khi nhận để phát hiện dấu hiệu rã đông, chảy nước hoặc hư hỏng.

Hỏi rõ cách đóng gói và vận chuyển

Điều kiện vận chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm, đặc biệt là thịt tươi, hải sản, sữa và đồ đông lạnh.

Trước khi đặt mua, hãy hỏi người bán sản phẩm được đóng gói như thế nào, có sử dụng túi giữ nhiệt, thùng cách nhiệt hoặc phương tiện bảo quản lạnh phù hợp hay không. Cần đặc biệt thận trọng với những đơn hàng thực phẩm dễ hỏng nhưng phải vận chuyển trong thời gian dài mà không có biện pháp kiểm soát nhiệt độ.

Khi nhận hàng, nên kiểm tra xem thực phẩm còn giữ được trạng thái bảo quản phù hợp hay không. Không nên sử dụng sản phẩm đã có dấu hiệu rã đông, biến chất hoặc có mùi lạ.

Đọc đánh giá từ khách hàng đã mua

Lượt thích, lượt chia sẻ hay những lời khen ngắn chưa đủ để đánh giá chất lượng thực phẩm. Người mua nên tìm các nhận xét có hình ảnh, video thực tế và mô tả cụ thể về sản phẩm, cách đóng gói, thời gian giao hàng.

Đặc biệt, hãy tham khảo cả đánh giá trung bình và thấp để biết những vấn đề khách hàng từng gặp phải như giao thiếu hàng, sản phẩm không giống quảng cáo, bao bì hư hỏng hoặc thực phẩm có dấu hiệu bất thường.

Cách người bán phản hồi khiếu nại cũng là thông tin đáng tham khảo. Đơn vị kinh doanh có trách nhiệm thường giải thích rõ ràng và đưa ra hướng xử lý khi phát sinh vấn đề.

So sánh giá với mặt bằng chung

Giá bán là yếu tố cần cân nhắc nhưng không nên là tiêu chí duy nhất. Nếu một sản phẩm được quảng cáo là thịt nhập khẩu, hải sản cao cấp hoặc rau hữu cơ có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung, người mua nên tìm hiểu kỹ.

Hãy so sánh giá ở một số cửa hàng, kiểm tra quy cách đóng gói, xuất xứ, loại sản phẩm và chi phí vận chuyển để tránh nhầm lẫn giữa các mặt hàng khác nhau.

Không phải cứ thực phẩm giá rẻ là kém chất lượng, bởi giá có thể thay đổi theo mùa vụ, chương trình khuyến mãi hoặc số lượng mua. Tuy nhiên, không nên đánh đổi thông tin nguồn gốc và điều kiện bảo quản chỉ để tiết kiệm một khoản tiền nhỏ.

Mua thực phẩm trên mạng giúp tiết kiệm thời gian, nhưng người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu thông tin thay vì chỉ dựa vào hình ảnh và quảng cáo. Hãy ưu tiên người bán minh bạch, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ và phương thức vận chuyển phù hợp.

Khi nhận hàng, cần kiểm tra tình trạng bao bì, hạn sử dụng và chất lượng cảm quan trước khi đưa vào sử dụng. Nếu sản phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc không đúng cam kết, nên liên hệ người bán để xử lý và không cố sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn.