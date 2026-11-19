Hàng nhái được công khai chào bán

Nhu cầu theo dõi huyết áp tại nhà ngày càng tăng, kéo theo thị trường máy đo huyết áp trở nên sôi động. Trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng nghìn sản phẩm với đủ mẫu mã, thương hiệu và mức giá. Không ít sản phẩm được quảng cáo là hàng nhập khẩu, hàng Nhật bãi, hàng thanh lý, đi kèm những lời giới thiệu như “đo chính xác”, “chuẩn xác”, “giá ưu đãi”.

Máy huyết áp bán tràn lán trên mạng xã hội, có loại chưa đến 100.000 đồng.

Đáng chú ý, giá bán giữa các sản phẩm có hình thức tương tự chênh lệch khá lớn, từ chưa đến 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng, thậm chí cao hơn. Sự đa dạng về giá và nguồn gốc khiến người tiêu dùng khó phân biệt đâu là sản phẩm bảo đảm chất lượng, đâu là hàng không rõ xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo thương hiệu.

Không chỉ xuất hiện trên môi trường mạng, qua khảo sát thực tế tại một số nhà thuốc khu vực cổng Bệnh viện K Tân Triều, phóng viên ghi nhận máy đo huyết áp được bày bán với nhiều mức giá khác nhau. Đáng chú ý, có cơ sở giới thiệu hai sản phẩm cùng kiểu dáng, trong đó một sản phẩm được nhân viên thừa nhận là hàng nhái.

Trong vai người có nhu cầu mua máy đo huyết áp, phóng viên được nhân viên nhà thuốc giới thiệu hai lựa chọn: Một máy mang thương hiệu Omron giá 880.000 đồng và một sản phẩm được giới thiệu là hàng nhái, có giá thấp hơn.

Nhân viên nhà thuốc giới thiệu máy đo huyết áp và thừa nhận đây là hàng nhái.

Khi phóng viên hỏi về sự khác biệt, nhân viên này không ngần ngại xác nhận loại giá thấp là hàng fake, đồng thời cho biết sản phẩm được nhập từ sàn thương mại điện tử Shopee.

“Đây là hàng nhái đấy, trên Shopee bán. Mọi người cứ so mã này mà nhìn, nó khác hẳn”, nhân viên nhà thuốc nói, đồng thời giải thích hai sản phẩm có sự khác biệt về hình thức và chất lượng hoàn thiện.

Theo lời giới thiệu, cơ sở nhập cả hai loại máy về để khách hàng so sánh, lựa chọn. Người mua có thể chọn loại giá thấp hơn nếu muốn tiết kiệm chi phí.

Nhân viên nhà thuốc tư vấn, bán máy đo huyết áp "nhái" cho người mua.

Anh H., có người thân đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, cho biết trước khi mua máy đo huyết áp tại một nhà thuốc ở cổng bệnh viện, anh cũng được nhân viên giới thiệu hai loại sản phẩm với mức giá lần lượt 880.000 đồng và 680.000 đồng. Lo ngại thiết bị đo không chính xác, ảnh hưởng đến việc theo dõi sức khỏe, anh quyết định chọn sản phẩm có giá cao hơn.

“Tôi thấy hai loại nhìn khá giống nhau nhưng giá khác nhau. Họ cũng nói có loại hàng fake. Tôi chọn mua loại 880.000 đồng vì sợ thông số đo không đúng, gây nguy hiểm”, anh H. chia sẻ.

Việc nhân viên nhà thuốc công khai thừa nhận sản phẩm đang bán là hàng nhái, đồng thời cho biết nguồn hàng từ sàn thương mại điện tử, đặt ra vấn đề về trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thiết bị y tế tại cơ sở kinh doanh. Đây là điều đáng quan tâm bởi nhà thuốc vốn là địa chỉ người dân thường tìm đến với tâm lý tin tưởng, nhất là những người vừa đi khám bệnh và được bác sĩ yêu cầu theo dõi huyết áp thường xuyên.

Rủi ro sức khỏe người bệnh và trách nhiệm quản lý

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc kinh doanh máy đo huyết áp không bảo đảm nguồn gốc, chất lượng là vấn đề nghiêm trọng về an toàn người bệnh.

Máy đo huyết áp cung cấp dữ liệu để người dân theo dõi sức khỏe, đồng thời là căn cứ để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị. Nếu thông tin đầu vào không chính xác, những quyết định tiếp theo cũng có thể bị ảnh hưởng. Người cần đi khám lại có thể chủ quan ở nhà, trong khi người có huyết áp ổn định lại lo lắng, thậm chí tự ý sử dụng thêm thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam đang đo huyết áp cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, không thể xác định mức độ sai lệch của một chiếc máy chỉ bằng quan sát hình thức hoặc đo thử vài lần. Khi chưa được kiểm tra theo phương pháp phù hợp, không có cơ sở để khẳng định thiết bị sai lệch bao nhiêu mmHg. Cũng không thể mặc định máy nhái chỉ chênh lệch một vài đơn vị rồi vẫn có thể sử dụng.

Hệ lụy có thể xuất hiện theo hai chiều. Nếu máy cho kết quả thấp hơn thực tế, người bệnh tăng huyết áp có thể lầm tưởng tình trạng sức khỏe đã ổn định, dẫn đến chậm đi khám hoặc tự ý giảm liều, bỏ thuốc. Ngược lại, nếu máy hiển thị chỉ số cao hơn thực tế, người bệnh có thể hoang mang, đo đi đo lại hoặc tự ý uống thêm thuốc hạ huyết áp. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể khiến huyết áp giảm quá mức, gây choáng váng, ngất, giảm tưới máu các cơ quan.

Với người cao tuổi và bệnh nhân tim mạch, những rủi ro này càng đáng lo ngại bởi việc tự điều chỉnh liều thuốc dựa trên kết quả từ thiết bị không đáng tin cậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh, người dân không nên để một con số hiển thị trên máy làm chậm việc cấp cứu khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, đau ngực hoặc khó thở. Kết quả huyết áp bình thường không loại trừ nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Từ thực tế ghi nhận tại khu vực cổng Bệnh viện K Tân Triều, vấn đề đặt ra không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn là trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc lựa chọn, kiểm soát nguồn hàng.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, nhà thuốc không được phép kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc thiết bị không đáp ứng điều kiện lưu hành. Việc mua hàng qua sàn thương mại điện tử không làm thay đổi trách nhiệm của người kinh doanh. Cơ sở vẫn phải có căn cứ chứng minh nguồn cung và tính hợp pháp của sản phẩm.

Đối với máy đo huyết áp cá nhân, đây là nhóm thiết bị y tế được mua, bán như hàng hóa thông thường theo quy định tại Thông tư 05/2022/TT-BYT và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, việc được áp dụng cơ chế kinh doanh thuận lợi không đồng nghĩa với việc sản phẩm được miễn các yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng và điều kiện lưu hành.

Theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, việc miễn một số điều kiện, thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán đối với nhóm thiết bị này không đồng nghĩa với việc được phép kinh doanh hàng giả hoặc sản phẩm không có căn cứ lưu hành hợp pháp.

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng cần đối chiếu sản phẩm đang bày bán với hồ sơ liên quan, từ tên nhà sản xuất, mã sản phẩm, đơn vị chịu trách nhiệm đến nhãn hàng hóa, hướng dẫn sử dụng và chứng từ mua bán. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở, người quyết định nhập hàng và các cá nhân liên quan nếu phát hiện vi phạm.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Nghị định 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Vì vậy, vấn đề quan trọng là tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trên thực tế.

Bên cạnh đó, cần truy xuất nguồn hàng, làm rõ đơn vị cung cấp và đầu mối phân phối để ngăn sản phẩm vi phạm tiếp tục xuất hiện. Các sàn thương mại điện tử cũng cần tăng cường xác thực người bán, kiểm soát thông tin sản phẩm và kịp thời xử lý gian hàng có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Về phía người tiêu dùng, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng khuyến cáo nên ưu tiên lựa chọn máy đo huyết áp điện tử bắp tay, có vòng bít phù hợp với chu vi cánh tay. Khi mua cần chú ý tên thương hiệu, mã sản phẩm, thông tin nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm tại Việt Nam, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và chính sách bảo hành.

Khi người mua nghi ngờ đã mua phải máy giả hoặc thiết bị không bảo đảm chất lượng cần ngừng sử dụng kết quả từ máy đó để tự điều chỉnh thuốc, đến cơ sở y tế đo kiểm tra lại và thông báo với bác sĩ. Người bệnh không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều điều trị.

Máy đo huyết áp là thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, không đơn thuần là một món hàng tiêu dùng. Khi sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng vẫn có thể được đưa lên quầy bán tại những nơi tập trung đông người bệnh, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng. Việc kiểm soát chặt nguồn hàng và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm vì thế cần được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.