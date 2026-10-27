Cẩn trọng khi giao dịch tại website giả mạo Quỹ đầu tư VCBF

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) về việc xuất hiện website giả mạo thông tin, hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp.

Giao diện website giả mạo

Cụ thể, website https://tai-chinh-dau-tu.luonghabdcc.chatgpt.site/ đã giả mạo sử dụng tên, nhãn hiệu, khẩu hiệu và sao chép thông tin doanh nghiệp, sản phẩm của VCBF, khiến người truy cập dễ nhầm tưởng đây là website chính thức của công ty.

Đáng chú ý, website này còn hướng người mở tài khoản, đặt lệnh giao dịch, nạp tiền, rút tiền và khai báo thông tin cá nhân tại website https://quytangtruong.com/dashboard.

VCBF khẳng định các website nói trên hoàn toàn không thuộc sở hữu của VCBF. Tên miền “quytangtruong.com” được các đối tượng đặt gần giống tên Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF, một trong những quỹ mở do công ty quản lý.

Trước tình trạng trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra và đối chiếu kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Nhà đầu tư cần xác minh đúng địa chỉ trước khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các giao dịch tài chính.