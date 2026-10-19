Cẩn trọng khi đặt cọc mua ô tô

Từ tháng 7 đến tháng 9/2026, sau khi nhận được tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua xe từ khách hàng, T. chỉ nộp một phần nhỏ số tiền về công ty để tạo đơn hàng, che giấu hành vi chiếm đoạt. Phần lớn số tiền còn lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của T. để sử dụng vào mục đích riêng. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của khách hàng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là đối tượng lợi dụng vị trí công việc, hoạt động quảng cáo bán hàng và niềm tin của khách hàng để tạo giao dịch hợp pháp. Việc nộp một phần tiền về doanh nghiệp, tạo đơn hàng có thể khiến khách hàng tin rằng thủ tục mua xe đang được thực hiện bình thường, từ đó tiếp tục chuyển tiền mà không kiểm tra đầy đủ chứng từ, tình trạng đơn hàng và việc xác nhận thanh toán của doanh nghiệp.

Trước thủ đoạn trên, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 (thành phố Bắc Ninh) khuyến cáo người dân cảnh giác, chỉ thanh toán theo số tài khoản của công ty và kiểm tra đầy đủ quy trình thanh toán và xác nhận đơn hàng. Để phòng ngừa rủi ro, người dân cần xác minh trực tiếp với doanh nghiệp, kiểm tra kỹ hợp đồng, chứng từ và tình trạng đơn hàng trước khi thanh toán. Nên chuyển tiền vào tài khoản chính thức của doanh nghiệp và thận trọng với yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như thông tin thanh toán không thống nhất, thiếu chứng từ hợp lệ hoặc liên tục trì hoãn giao xe, người mua cần dừng giao dịch để xác minh. Nếu nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cần lưu giữ tin nhắn, hợp đồng, chứng từ chuyển khoản và kịp thời trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo quy định pháp luật.