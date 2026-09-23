Cẩn trọng dấu hiệu thường xuyên ngất xỉu

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm thông tin, phẫu thuật thay van động mạch chủ, đồng thời loại bỏ tổ chức vôi hóa nặng cho bệnh nhân Đ.B.L. (50 tuổi, Bắc Ninh).

Cụ thể, người bệnh có tiền sử bệnh tim khoảng 10 năm. Thời gian gần đây, ông thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt và xuất hiện những cơn ngất xỉu.

Vài tuần trước khi nhập viện, trong lúc đang làm việc, bệnh nhân đột ngột vã mồ hôi, hoa mắt rồi ngã quỵ. Qua thăm khám tại cơ sở y tế gần nhà, bác sĩ phát hiện tiếng thổi tim bất thường nên gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Hà Nội.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm, kết quả thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy bệnh nhân mắc hẹp nặng van động mạch chủ, vôi hóa lan rộng xuống đường ra thất trái, đồng thời có block nhĩ thất cấp 3.

Theo các bác sĩ, block nhĩ thất cấp 3 là tình trạng rối loạn dẫn truyền nghiêm trọng, khiến nhịp tim rất chậm và có thể dẫn đến ngừng tim.

Gia đình cho biết có thời điểm nhịp tim của bệnh nhân chỉ còn 27 lần/phút. Người bệnh mệt mỏi, lo lắng đến mức không dám ngủ vì sợ không tỉnh lại.

Trước tình trạng nhịp tim quá chậm, việc tiến hành phẫu thuật tim hở ngay có thể làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố nghiêm trọng trong quá trình mổ.

Hội đồng chuyên môn do GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm, chủ trì cùng các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực đã hội chẩn và thống nhất chiến lược điều trị 2 giai đoạn.

Ê- kíp thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trước tiên, bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn nhằm ổn định nhịp tim và giảm nguy cơ biến cố. Sau khoảng 2 tuần chăm sóc, khi thể trạng ổn định hơn, bệnh nhân mới được tiến hành phẫu thuật tim hở.

Thách thức lớn nhất nằm ở tổ chức vôi hóa bám sâu tại vùng van động mạch chủ và lan xuống đường ra thất trái. Việc bóc tách phải được thực hiện tỉ mỉ để tránh gây rách thành cơ tim hoặc tổn thương vòng van.

Các mảnh vôi hóa cũng có nguy cơ bong ra trong quá trình phẫu thuật, di chuyển theo dòng máu và gây tắc mạch não.

Ê-kíp đã loại bỏ tổ chức vôi hóa, làm sạch lòng thất trái và thay thành công van động mạch chủ cơ học On-X số 21.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được quản lý đau và chăm sóc hồi sức theo hướng ERAS. Người bệnh được rút máy thở sau khoảng 2 giờ và chuyển về phòng bệnh thông thường sau 24 giờ.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với những triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, đau ngực hoặc ngất xỉu, đặc biệt ở người có tiền sử bệnh van tim.

Bệnh lý van tim và các rối loạn nhịp có thể diễn biến âm thầm nhưng gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về tim mạch, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám, đánh giá và điều trị phù hợp.