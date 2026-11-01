Cẩn trọng 'bẫy' vé máy bay, phòng nghỉ giá rẻ dịp lễ, Tết

Theo đó, thủ đoạn phổ biến là lập website, fanpage giả mạo đại lý vé máy bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc khu vui chơi có uy tín; đăng tải quảng cáo giá rẻ, ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Một số trang sử dụng hình ảnh, thông tin nhận diện và nội dung tương tự đơn vị kinh doanh chính thức nhằm tạo lòng tin.

Sau khi tiếp cận khách hàng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do giữ chỗ, xác nhận đặt vé, đặt phòng hay hưởng ưu đãi có thời hạn. Khi nhận được tiền, chúng cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản hoặc cung cấp vé, xác nhận đặt phòng không hợp lệ, khiến người dân mất tiền, ảnh hưởng kế hoạch đi lại, nghỉ dưỡng.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng website, fanpage giả mạo để quảng cáo vé máy bay, phòng nghỉ và vé vui chơi giá rẻ nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa: congan.danang.gov.vn

Đáng chú ý, các đối tượng còn tìm cách thu thập thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu và mã OTP thông qua đường link giả mạo hoặc yêu cầu xác minh không rõ nguồn gốc. Những dữ liệu này có thể bị lợi dụng để chiếm đoạt tài khoản, tài sản hoặc sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Để phòng ngừa, Phòng An ninh mạng, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác với quảng cáo dịch vụ giá rẻ bất thường, nhất là những ưu đãi yêu cầu thanh toán ngay hoặc thúc giục chuyển tiền giữ chỗ. Cần kiểm tra kỹ địa chỉ website, tên và lịch sử hoạt động của fanpage; đối chiếu thông tin với các kênh chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Người dân không tùy tiện truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác. Trước khi thanh toán, cần xác minh thông tin vé, phòng nghỉ, điều kiện sử dụng dịch vụ và chính sách hoàn, hủy; ưu tiên đặt qua website, ứng dụng chính thức hoặc đơn vị trung gian uy tín.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để đề nghị hỗ trợ xử lý giao dịch; lưu giữ bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan Công an gần nhất. Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, xác minh kỹ trước khi chuyển tiền là cách thiết thực để tránh sập bẫy lừa đảo, bảo đảm kỳ nghỉ an toàn, vui vẻ.