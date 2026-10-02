Cản trở, đe dọa nhà báo tác nghiệp sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo nghị định, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Liên quan vấn đề bạn đọc hỏi, Luật sư Nguyễn Phú Thắng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) trả lời như sau:

Ngày 25/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/9/2026, quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cũng như thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực báo chí. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 02 năm.

Theo nghị định, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, cùng với việc bảo đảm quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo, phóng viên, các quy định mới cũng đặt ra chế tài cụ thể đối với hành vi cản trở, xúc phạm, hủy hoại phương tiện tác nghiệp hoặc đe dọa, uy hiếp nhà báo, phóng viên, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động báo chí được thực hiện đúng pháp luật.