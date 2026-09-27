Cản trở, đe dọa nhà báo tác nghiệp có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm.

Theo nghị định, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

(Ảnh minh họa)

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng bổ sung, điều chỉnh một số hành vi vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san theo Luật Báo chí 2025.

Đáng chú ý, hành vi đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em; làm lộ danh tính người tố cáo được quy định mức phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Nghị định cũng bổ sung các quy định gắn với những nội dung bị nghiêm cấm theo Luật Báo chí 2025. Theo đó, hành vi đăng, phát thông tin có nội dung kỳ thị tín ngưỡng, tôn giáo, gây chia rẽ giữa người theo và không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa các tín ngưỡng, tôn giáo hoặc xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế bị phạt từ 300 - 400 triệu đồng.

Mức phạt từ 400 - 500 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; thông tin gây chia rẽ giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân, giữa Nnhân dân với chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách ạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

Bên cạnh các nội dung được bổ sung, Nghị định 367 cũng điều chỉnh tăng mức phạt đối với nhiều hành vi đã được quy định trước đây. Trong đó, đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng hoặc đặt tiêu đề, minh họa không phù hợp làm người đọc hiểu sai nội dung bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng và gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng.