Theo Motorcycles Data, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiêu thụ 3.021.373 xe 2 bánh, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Riêng xe điện đạt 973.247 chiếc, tăng 90,5%, chiếm khoảng 32,2% lượng xe được thống kê. Tuy nhiên phân khúc này vẫn chưa có bứt phá bởi quyết định lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng còn phụ thuộc vào nhu cầu đi lại, khả năng tài chính và điều kiện sử dụng thực tế.

Thông tin chính sách cũng tác động đến người đang định mua xe. Công văn 11281/VPCP-CN ngày 5/11 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện chương trình chuyển đổi năng lượng xanh theo hướng khuyến khích người dân chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp điều kiện kinh tế và hạ tầng, không đặt lộ trình bắt buộc chuyển toàn bộ sang phương tiện thuần điện. Dù vậy, các vùng phát thải thấp vẫn có quy định kiểm soát khí thải theo phạm vi và thời điểm riêng.

Anh Nguyễn Văn Huy ở Cầu Giấy (Hà Nội), sau khi tìm hiểu xe điện vẫn quyết định mua xe xăng vào tháng 9 vừa rồi. Anh chia sẻ: “Tôi quan tâm đến chất lượng không khí của thành phố và cũng đã tìm hiểu về việc chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện. Tuy nhiên, xét nhu cầu đi lại, điều kiện gia đình và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải của các dòng xe mới, tôi vẫn quyết định sử dụng xe xăng”.

Đơn cử, xe xăng có chi phí nhiên liệu, thay dầu và bảo dưỡng động cơ; xe điện có tiền sạc, chi phí liên quan đến pin và điều kiện sạc. Dù sử dụng loại nào, chủ xe vẫn phải dự liệu bảo dưỡng, sửa chữa trong thời gian sở hữu.

Sự thay đổi của thị trường xe 2 bánh mang đến thêm lựa chọn, song quyết định mua xe vẫn phụ thuộc vào nhu cầu đi lại và khả năng tài chính

Nhìn từ nhu cầu sử dụng, ông Nguyễn Thúc Hoàng Linh, quản trị viên một trang web cộng đồng xe điện Việt Nam cho rằng, sạc tại nhà có lợi thế về chi phí năng lượng; với người thường xuyên di chuyển, việc đổi pin còn liên quan đến thời gian khai thác phương tiện. Vì vậy, khi cân nhắc các phương án, người mua cần đặt khoản tiền đầu tư ban đầu bên cạnh chi phí sử dụng và điều kiện đi lại thực tế.

Cùng với đó, chi phí mua mới cũng rất đáng cân nhắc. Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân người lao động trong 9 tháng năm 2026 là khoảng 9,1 triệu đồng mỗi tháng. Một chiếc xe giá 20 triệu đồng tương đương hơn 2 tháng thu nhập bình quân.

Với người đang sở hữu chiếc xe xăng còn sử dụng tốt, việc đổi sang xe điện cần được cân nhắc từ cả khoản tiền phải bù sau khi bán xe cũ và chi phí vận hành trong những năm tiếp theo. Như ý kiến anh Nguyễn Tuấn Anh ở Đội Nhân (Hà Nội), việc lựa chọn phương tiện cần tính đến quãng đường di chuyển, khả năng sạc và chi phí đầu tư ban đầu. Từ những yếu tố này, người mua có thể cân nhắc liệu khoản tiết kiệm trong quá trình sử dụng có đủ bù đắp chi phí đổi xe hay không, nhất là khi giá trị bán lại và nhu cầu đi lại của mỗi người không giống nhau.

Theo anh, bên cạnh đó, những chi phí khó thấy trên bảng giá cũng cần được tính đến. Người chạy xe công nghệ có thể mất thời gian làm việc khi chờ sạc hoặc đổi pin; người thường đi xa quan tâm đến khả năng tiếp năng lượng dọc đường. Người sử dụng ít lại có cách tính khác, vì khoản chênh lệch chi phí nhiên liệu mỗi tháng có thể không lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm sử dụng các mẫu xe, anh Tuấn Anh cho rằng: “Theo tôi, xe máy xăng hiện nay đã có nhiều cải tiến về động cơ và khả năng kiểm soát khí thải. Trong khi đó, xe điện cũng có lợi thế về chi phí vận hành. Người mua nên cân nhắc quãng đường di chuyển, khả năng sạc và chi phí đầu tư ban đầu để lựa chọn”.