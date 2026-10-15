Cần tiếp sức kinh tế tư nhân để khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Tiếp sức doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Thời gian qua, công tác khuyến công tại Gia Lai được chú trọng, giúp các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động. Đơn cử, tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Tiến Phát (Gia Lai), nguồn vốn khuyến công đang giúp doanh nghiệp cải thiện đáng kể năng suất sản xuất. Từ khoản hỗ trợ 200 triệu đồng của chương trình khuyến công địa phương năm 2026, cùng vốn đối ứng, công ty đầu tư tổng cộng 350 triệu đồng trang bị hệ thống máy tự động khoan, cắt sắt thép bằng tia laser.

Nhiều doanh nghiệp được chương trình khuyến công hỗ trợ để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả (Ảnh: C. Thái)

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc công ty cho biết: Trước đây, 2 công nhân mất khoảng 4 ngày mới hoàn thành khối lượng công việc, nay chỉ cần nửa ngày. Sản lượng khung màng tăng từ khoảng 500 lên hơn 950 bộ/tháng. Thiết bị mới vừa rút ngắn thời gian sản xuất, vừa nâng độ chính xác, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Công ty hiện tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương, trong đó có những phụ nữ trước đây chủ yếu làm việc thời vụ.

Hay như, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Thịnh Đạt được hỗ trợ 200 triệu đồng để đầu tư dây chuyền chiết rót, đóng nắp chai tự động, với tổng vốn 610 triệu đồng. Sau gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến nước mắm, doanh nghiệp từng thực hiện nhiều công đoạn bằng phương pháp thủ công.

Ông Hồ Thiên, Phó Giám đốc công ty cho biết, mỗi tuần doanh nghiệp xuất khẩu sang Hàn Quốc khoảng 20 tấn sản phẩm, có thời điểm phải huy động nhân lực làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ. Dây chuyền mới giúp định lượng chính xác, đóng nắp đồng đều, bảo đảm vệ sinh và rút ngắn thời gian hoàn thiện đơn hàng, qua đó nâng khả năng đáp ứng những đơn hàng lớn.

Ở lĩnh vực chế biến thực phẩm, Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú được hỗ trợ 200 triệu đồng để đầu tư máy móc trị giá 670 triệu đồng phục vụ sản xuất bánh canh cá lóc. Bà Thái Thị Thu Thủy, Giám đốc công ty cho biết, hệ thống thiết bị mới tạo điều kiện hoàn thiện sản phẩm. Bánh canh cá lóc và bánh canh lươn của doanh nghiệp được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, đạt tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000:2018; có mặt tại hệ thống Co.opmart Quy Nhơn, An Nhơn và các sàn thương mại điện tử.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tích cực hỗ trợ vốn để doanh nghiệp phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ (Ảnh: C.T)

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng được hỗ trợ đầu tư sản xuất sâm Bố Chính, chế biến yến sào và sản xuất bàn ghế wicker xuất khẩu. Theo ông Văn Thái Toàn, Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Gia Lai, nguồn vốn khuyến công giúp các cơ sở tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế, nâng chất lượng và năng lực cạnh tranh. Quan trọng hơn, chính sách này góp phần khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư trở lại vào sản xuất, tạo việc làm và mở rộng thị trường.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai 456 đề án khuyến công, với tổng kinh phí hơn 366 tỷ đồng, ưu tiên đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Tỉnh đặt mục tiêu mỗi đồng vốn khuyến công thu hút khoảng 4 đồng vốn đầu tư từ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp phát triển

Những kết quả từ chương trình khuyến công cho thấy hiệu quả của việc hỗ trợ đúng nhu cầu. Song để kinh tế tư nhân phát triển rộng hơn, Gia Lai cần giải quyết khó khăn mang tính nền tảng về vốn, mặt bằng, nhân lực và năng lực quản trị.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, gần 97% doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa. Mật độ doanh nghiệp hiện đạt khoảng 5 doanh nghiệp/1.000 dân, thấp hơn bình quân cả nước và còn cách xa mục tiêu 20 doanh nghiệp/1.000 dân vào năm 2030. Hạn chế về vốn và năng lực quản trị khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khi mở rộng quy mô, đầu tư thiết bị và tiếp cận thị trường.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai 456 đề án khuyến công, với tổng kinh phí hơn 366 tỷ đồng, ưu tiên đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (Ảnh: Công Thái)

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ, không ít doanh nghiệp có đơn hàng, phương án kinh doanh khả thi nhưng vẫn thiếu vốn lưu động. Chi phí vật tư đầu vào cao gây thêm áp lực lên dòng tiền, lợi nhuận của doanh nghiệp. Khó khăn cũng đến từ thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng kéo dài, khiến các dự án chậm triển khai, nguồn lực đầu tư chưa được khai thác hiệu quả.

Việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp cần hỗ trợ thực chất hơn. Theo ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, nhiều hộ còn e ngại yêu cầu về kế toán, kê khai thuế và quản trị. Vì vậy, bên cạnh đơn giản hóa thủ tục, cần tăng cường hướng dẫn để hộ kinh doanh đủ năng lực vận hành theo mô hình doanh nghiệp.

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh hồi tháng 7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ. Đồng thời, cần định hướng phát triển doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt ngành, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, áp dụng tiêu chuẩn ESG và công nghệ sạch, phát thải thấp.

Chính quyền địa phương cam kết sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp theo tinh thần “4 cùng”: cùng bàn, cùng làm, cùng hỗ trợ, cùng tháo gỡ (Ảnh: PV).

Trước đó, tại vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, doanh nghiệp là động lực tăng trưởng quan trọng. Cam kết chính quyền đồng hành địa phương sẽ với doanh nghiệp theo tinh thần “4 cùng”: cùng bàn, cùng làm, cùng hỗ trợ, cùng tháo gỡ. Về phía doanh nghiệp, tỉnh yêu cầu chủ động đổi mới tư duy quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khi chính sách hỗ trợ được triển khai đúng nhu cầu, thủ tục được rút gọn và khả năng tiếp cận nguồn lực được cải thiện, khu vực kinh tế tư nhân Gia Lai sẽ có thêm điều kiện đầu tư dài hạn, nâng sức cạnh tranh và đóng góp bền vững hơn cho tăng trưởng của tỉnh.