Đây là ý kiến được ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI) đưa ra tại Tọa đàm “Bảo vệ sáng chế - Bảo vệ thành quả nghiên cứu và động lực đổi mới sáng tạo”.

Bảo vệ sáng chế để giữ động lực đổi mới sáng tạo

Theo ông Trần Văn Tùng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc tạo ra những sáng chế có giá trị và đưa vào đời sống được xem là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hành trình từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại không đơn thuần là câu chuyện nghiên cứu, mà còn đặt ra nhiều vấn đề về nguồn lực, thị trường và đặc biệt là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

“Chúng ta đều biết rằng, để tạo ra một sáng chế có giá trị và đưa sáng chế đó vào cuộc sống, các nhà khoa học, nhà sáng chế và doanh nghiệp phải trải qua một quá trình lâu dài, đầu tư nhiều trí tuệ, công sức, thời gian và nguồn lực, đồng thời phải chấp nhận không ít rủi ro. Tuy nhiên, tạo ra sáng chế đã khó, đưa sáng chế vào ứng dụng và thương mại hóa còn khó hơn, và bảo vệ được thành quả sáng tạo trên thị trường cũng là một thách thức không nhỏ”, ông Tùng nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI), phát biểu tại sự kiện.

Theo ông, những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Dù vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm, nhất là hiệu quả bảo vệ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập.

Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến quyền lợi của một cá nhân hay doanh nghiệp sở hữu sáng chế. Khi một thành quả nghiên cứu không được bảo vệ kịp thời, những tổn thất có thể lan rộng, tác động đến niềm tin của nhà đầu tư, môi trường cạnh tranh và quyết định tiếp tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo.

“Nếu thành quả nghiên cứu không được bảo vệ kịp thời và hiệu quả, thiệt hại không chỉ thuộc về một nhà sáng chế hay một doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư, môi trường cạnh tranh lành mạnh và động lực tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của toàn xã hội”, ông Tùng phân tích.

Từ góc nhìn này, ông cho rằng bảo vệ sáng chế cần được đặt trong tổng thể quá trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ nhìn nhận như một thủ tục pháp lý sau khi nhà sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ. Bởi nếu quyền đã được xác lập nhưng việc thực thi không đủ hiệu quả, nhà sáng chế vẫn phải đối mặt với nguy cơ thành quả lao động trí tuệ bị khai thác trái phép, trong khi chi phí nghiên cứu và những rủi ro ban đầu chủ yếu do họ gánh chịu.

“Chúng ta cần tạo dựng một môi trường mà ở đó các nhà khoa học, nhà sáng chế và doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư nghiên cứu, đưa những kết quả sáng tạo vào cuộc sống và tin tưởng rằng thành quả lao động trí tuệ của mình được pháp luật bảo vệ kịp thời và hiệu quả”, ông Tùng nói.

Để làm được điều đó, theo ông, cần có sự tham gia của nhiều chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà sáng chế và doanh nghiệp cần được tạo điều kiện để phát triển sản phẩm, đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường; trong khi cơ quan quản lý, các hiệp hội, tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp cần cùng góp sức tháo gỡ những vướng mắc trong bảo hộ, thực thi quyền và thương mại hóa sáng chế. Báo chí, truyền thông cũng có vai trò trong việc phản ánh thực tiễn, lan tỏa những vấn đề cần được quan tâm và thúc đẩy sự chia sẻ kinh nghiệm.

Từ bằng sáng chế đến sản phẩm thương mại

Chia sẻ về hành trình 18 năm với những sáng chế của mình, ThS.BS Phạm Thị Kim Loan, nhà sáng chế, Hiệp sĩ Sáng chế Việt Nam, nhà sáng lập DOCTORLOAN cho biết, quá trình đưa sáng chế ra thị trường của bà trải qua ba thử thách lớn gồm: xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế; chuyển từ bằng sáng chế sang sản xuất hàng loạt; và thương mại hóa, xây dựng thị trường.

Tọa đàm “Bảo vệ sáng chế - Bảo vệ thành quả nghiên cứu và động lực đổi mới sáng tạo”.

Theo bà Loan, việc được cấp bằng sáng chế không đồng nghĩa với khả năng lập tức sản xuất sản phẩm ổn định, có giá thành phù hợp. Do không tìm được đối tác đáp ứng yêu cầu, bà phải tự xây dựng năng lực sản xuất, từ nghiên cứu vật liệu, khuôn mẫu, công nghệ chế tạo đến quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

“Tôi là bác sĩ, được đào tạo để chăm sóc người bệnh chứ không phải để xây dựng nhà máy. Nhưng vì không tìm được đối tác phù hợp, tôi buộc phải tự xây dựng năng lực sản xuất của mình, nghiên cứu vật liệu, khuôn mẫu, công nghệ chế tạo, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Làm ra một sản phẩm mẫu đã khó, làm ra hàng nghìn sản phẩm có chất lượng đồng nhất, ổn định càng khó hơn nhiều lần”, bà Loan chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam, cho rằng, khó khăn của nhà sáng chế còn trải rộng từ xác lập quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác nghiên cứu, huy động vốn đến hoàn thiện công nghệ, sản xuất và thực thi quyền. Nhiều nhà sáng chế có thế mạnh về chuyên môn kỹ thuật nhưng hạn chế về quản trị, pháp lý và thương mại; trong khi việc đăng ký bảo hộ ở nước ngoài thường tốn kém, kéo dài.

“Một sáng chế được cấp bằng chưa đồng nghĩa với việc có thể đưa ngay vào sản xuất và kinh doanh. Từ giải pháp kỹ thuật đến sản phẩm thương mại còn là quá trình chế tạo mẫu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức sản xuất và tìm kiếm thị trường. Quá trình này đòi hỏi nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực quản trị”, ông Bình phân tích.

Theo ông Bình, nhà sáng chế cần chủ động lưu giữ hồ sơ kỹ thuật, kết quả thử nghiệm, xác định quyền sở hữu và lựa chọn thời điểm công bố phù hợp. Khi hợp tác nghiên cứu, huy động vốn hoặc chuyển giao công nghệ, các bên cũng cần có thỏa thuận rõ ràng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm. Tuy nhiên, không thể đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai nhà sáng chế, bởi quá trình đưa một sáng chế vào cuộc sống cần sự tham gia của nhiều lĩnh vực chuyên môn và nguồn lực khác nhau.

Ông cho rằng, cần tăng cường kết nối nhà sáng chế với cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia sở hữu trí tuệ và tổ chức tư vấn pháp lý. Trong đó, Hội Sáng chế Việt Nam có thể phát huy vai trò cầu nối, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và tổng hợp những vướng mắc thực tế để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế hỗ trợ.