Cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ, Trường Đại học Tân Trào đã chủ động triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh; hoàn thành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, từng bước đổi mới quản trị đại học, duy trì ổn định các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Công tác tuyển sinh có chuyển biến tích cực, tăng 35,8% so với năm 2025; cải tiến 22 chương trình đào tạo, nghiệm thu 114 đề tài nghiên cứu khoa học của viên chức và sinh viên; mở rộng hợp tác và chuyển giao công nghệ, cung ứng trên 2,6 triệu cây giống, cây mầm nuôi cấy mô phục vụ sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Công tác chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét, hoàn thành số hóa 100% các loại văn bằng đại học, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo; 100% văn bản được xử lý điện tử toàn trình, 100% học phí, lệ phí được thanh toán không dùng tiền mặt. Bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động và người học; chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được quan tâm; kết nạp 18 đảng viên mới; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đạt nhiều thành tích, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Tân Trào đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy quan tâm kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Nhà trường; xem xét giao số lượng người làm việc phù hợp với vị trí việc làm, quy mô, cơ cấu ngành đào tạo và yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Sớm ban hành chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện sau hợp nhất; ưu tiên thu hút, đãi ngộ. Chỉ đạo xây dựng lộ trình tự chủ tài chính phù hợp với năng lực tuyển sinh, nguồn thu và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên và chi đào tạo phù hợp với chi phí thực tế, yêu cầu bảo đảm chất lượng và đặc thù của trường đại học công lập địa phương miền núi, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường; phối hợp với các cơ quan tham mưu khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà trường trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng dư luận, hạn chế những tác động tiêu cực, góp phần xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của ngành; duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo; chúc Trường Đại học Tân Trào tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp trồng người.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng giáo viên Trường Đại học Tân Trào nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Trường Đại học Tân Trào mang tên ngôi trường gắn liền với lịch sử cách mạng của vùng đất “Thủ đô Khu giải phóng”, đây là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Đồng chí mong muốn Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy, từng bước xây dựng Trường Đại học Tân Trào trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm tra quy hoạch Trường Đại học Tân Trào.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của nhà trường và giao cho các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các thành viên đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án “Nhà thực hành khoa Y - Dược; Nhà điều hành, thực hành khoa Văn hóa du lịch và Thư viện; Nhà giảng đường Trường Đại học Tân Trào”. Qua kiểm tra, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đã cam kết.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm tra tiến độ các dự án tại Trường Đại học Tân Trào.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tăng cường bám sát cơ sở, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình. Các dự án sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng phải phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu thực hành, nghiên cứu, giảng dạy, tạo động lực mới để Trường Đại học Tân Trào tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.