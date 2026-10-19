Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,92 mét trong hồ nước

Giải đấu câu cá Mikado Cup đã diễn ra tại hồ chứa Rybnik từ ngày 10-11/10. Sau cuộc cạnh tranh gay cấn, các cần thủ thuộc nhóm Operation Catfish đã câu được một con cá trê khổng lồ dài 2,92 mét và ban tổ chức cuộc thi đã thông báo về thành công của đội tuyển Hà Lan trên mạng xã hội.

Có lẽ đây chính là con cá trê khổng lồ mà đội tuyển Học viện Câu cá Ba Lan đã bắt được năm ngoái. Nó không hề lớn thêm chút nào và chiều dài vẫn y hệt.

Clip ghi lại cho thấy 2 người đàn ông đang vật lộn để giữ cho con cá khổng lồ không bị chìm.

Con cá trê khổng lồ được bắt từ hồ chứa Rybnik. Ảnh: Mikado Total Fishing.

Theo Radio Express FM, con cá này không phải là mẫu vật ấn tượng duy nhất trong cuộc thi. Theo các thành viên tham gia, cá da trơn có kích thước vượt quá 2,5 mét và thậm chí 2,7 mét đã được bắt trong phần đầu của cuộc thi.

Trang web Mikado Total Fishing cũng đưa tin về vụ bắt cá này, gọi con cá dài 2,92 mét là "huyền thoại sống".

"Kỷ lục thế giới vẫn còn nguyên vẹn và việc gặp lại con cá trê là một trải nghiệm tuyệt vời. Biết đâu đấy, có thể năm sau nó sẽ tăng thêm một centimet để thiết lập một kỷ lục khác", Mikado Total Fishing, đơn vị tổ chức cuộc thi ở Rybnik, viết trên trang Facebook.

Sau khi được đo đạc, con cá được thả lại xuống nước. Đây là một chi tiết quan trọng, một lần nữa làm nổi bật tiềm năng câu cá của hồ chứa Rybnik.

Hồ chứa này từ lâu đã nổi tiếng với những con cá trê lớn. Điều thú vị là những con cá trê ấn tượng vẫn có thể được tìm thấy ở đây.