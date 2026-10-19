Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,92 mét: 'Huyền thoại sống' tái hiện

Giải câu cá Mikado Cup được tổ chức tại hồ chứa Rybnik trong hai ngày 10-11/10. Sau màn tranh tài đầy kịch tính, nhóm cần thủ Operation Catfish đã bắt được một con cá trê khổng lồ dài 2,92 mét. Ban tổ chức sau đó chia sẻ thông tin về thành tích ấn tượng của đội câu cá Hà Lan trên mạng xã hội.

Nhiều khả năng đây chính là con cá trê khổng lồ mà đội Học viện Câu cá Ba Lan từng bắt được vào năm ngoái. Đáng chú ý, chiều dài của nó vẫn giữ nguyên, không có dấu hiệu tăng thêm.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông chật vật giữ con cá khổng lồ, cố gắng nâng đỡ để nó không chìm xuống nước.

Theo Radio Express FM, con cá này không phải là mẫu vật ấn tượng duy nhất trong cuộc thi. Theo các thành viên tham gia, cá da trơn có kích thước vượt quá 2,5 mét và thậm chí 2,7 mét đã được bắt trong phần đầu của cuộc thi.

Trang web Mikado Total Fishing cũng đưa tin về vụ bắt cá này, gọi con cá dài 2,92 mét là "huyền thoại sống".

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông chật vật giữ con cá khổng lồ, cố gắng nâng đỡ để nó không chìm xuống nước. Ảnh: Mikado Total Fishing.

“Danh hiệu kỷ lục thế giới vẫn được giữ nguyên, còn việc gặp lại con cá trê này thực sự là trải nghiệm đáng nhớ. Biết đâu đến năm sau, nó sẽ dài thêm 1 cm và xác lập một kỷ lục mới”, Mikado Total Fishing, đơn vị tổ chức giải đấu tại Rybnik, chia sẻ trên Facebook.

Sau khi hoàn tất việc đo chiều dài, con cá đã được thả trở lại hồ. Chi tiết này tiếp tục cho thấy tiềm năng nổi bật của hồ chứa Rybnik đối với hoạt động câu cá.

Hồ chứa Rybnik từ lâu đã được biết đến là nơi sinh sống của nhiều con cá trê khổng lồ. Đáng chú ý, địa điểm này đến nay vẫn tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của những cá thể có kích thước ấn tượng.