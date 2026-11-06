Cần thủ câu được con cá chép khổng lồ nặng 52kg trong hồ: Clip hiện trường gây sốc

Ngày 28/10, Ash Hegarty đã lập thành tích đáng chú ý khi câu được một con cá chép khổng lồ tại hồ Euro Aqua, gần Balatonederics, Hungary. Đây là hồ câu cá tư nhân nổi tiếng trên thế giới. Cá thể này có trọng lượng khoảng 52 kg, được xếp vào nhóm những con cá chép lớn nhất từng được đánh bắt.

Theo thông tin do Totally Carp Baits đăng tải, Hegarty cũng đã chia sẻ chiến tích đặc biệt này trên trang Facebook cá nhân.

"Thật sự không thể diễn tả bằng lời những cảm xúc tôi đang trải qua lúc này", anh viết, đồng thời cho biết thêm rằng đằng sau chiến lợi phẩm này là cả một câu chuyện lớn. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ Euro Aqua, nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, giấc mơ của anh sẽ không thể trở thành hiện thực.

Hồ Euro Aqua từ lâu đã là điểm đến nổi tiếng với những kỷ lục câu cá ấn tượng. Tọa lạc giữa hai khu vực Balatonederics và Nemesvita, địa điểm câu cá tư nhân này từng ghi nhận nhiều lần bắt được những con cá chép có trọng lượng đặc biệt lớn.

Vào tháng 11/2018, cần thủ Michel Schoenmakers từng câu được một con cá chép gương nặng 51,2 kg tại đây. Thành tích này giúp cá thể cá chép trở thành một trong những con cá lớn nhất thế giới và giữ vị trí dẫn đầu trong suốt một thời gian dài.

Con cá khổng lồ mà cần thủ câu được

Hồ Euro Aqua cũng nhiều lần ghi dấu ấn với những kỷ lục về cá chép thường. Tháng 5/2025, cần thủ David Knock đã câu được một con cá nặng 47,8 kg tại đây, xác lập kỷ lục mới ở hạng mục này.

Chỉ một năm sau, vào tháng 5/2026, Richard Ince tiếp tục phá kỷ lục khi bắt được cá thể cá chép thường có trọng lượng lên tới 49,5 kg, cũng tại hồ Euro Aqua.

Con cá mà Hegarty bắt được thậm chí còn nặng hơn 800g so với con cá chép gương nổi tiếng năm 2018 của Schoenmakers. Tuy nhiên, cá chép thường và cá chép gương không phải lúc nào cũng được xếp vào cùng một loại trong danh sách kỷ lục và hiện chưa có thông tin xác nhận chính thức nào về việc kiểm chứng quốc tế đối với con cá mà Hegarty bắt được.

Reel Fishing News cũng đăng tải video ghi lại khoảnh khắc bắt được con cá chép đặc biệt này. Trong clip, con cá khổng lồ được người câu giữ dưới nước, qua đó giúp người xem thấy rõ kích thước ấn tượng của nó.