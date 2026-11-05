Cần thủ câu được con cá chép khổng lồ nặng 52kg trong hồ

Vào ngày 28/10, Ash Hegarty đã câu được con cá chép khổng lồ tại hồ Euro Aqua, gần Balatonederics, Hungary, một địa điểm câu cá tư nhân nổi tiếng quốc tế. Con cá nặng khoảng 52 kg, trở thành một trong những con cá chép lớn nhất từng được bắt.

Thông tin này được Totally Carp Baits đưa tin, trong khi chính Hegarty cũng chia sẻ thành tích này trên Facebook.

Con cá chép khổng lồ nặng 52kg. Ảnh: Ash Hegarty

"Thật sự không thể diễn tả bằng lời những cảm xúc tôi đang trải qua lúc này", anh viết, đồng thời cho biết thêm rằng đằng sau chiến lợi phẩm này là cả một câu chuyện lớn. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ Euro Aqua, nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, giấc mơ của anh sẽ không thể trở thành hiện thực.

Đây không phải là lần đầu tiên hồ Euro Aqua thu hút sự chú ý. Nằm giữa Balatonederics và Nemesvita, địa điểm câu cá tư nhân này đã chứng kiến nhiều vụ bắt cá chép ngoạn mục trong những năm qua.

Tháng 11/2018, Michel Schoenmakers đã bắt được một con cá chép gương nặng 51,2kg tại hồ này. Trong một thời gian dài, đây là con cá chép lớn nhất thế giới.

Ảnh: Ash Hegarty

Địa điểm này cũng liên tục phá vỡ kỷ lục ở hạng mục cá chép thường. Vào tháng 5/2025, David Knock đã bắt được một con cá nặng 47,8kg, lập kỷ lục mới cho cá chép thường.

Sau đó, vào tháng 5/2026, Richard Ince lại lập kỷ lục mới với con cá chép thường nặng 49,5kg, cũng tại hồ Euro Aqua.

Con cá mà Hegarty bắt được thậm chí còn nặng hơn 800g so với con cá chép gương nổi tiếng năm 2018 của Schoenmakers. Tuy nhiên, cá chép thường và cá chép gương không phải lúc nào cũng được xếp vào cùng một loại trong danh sách kỷ lục và hiện chưa có thông tin xác nhận chính thức nào về việc kiểm chứng quốc tế đối với con cá mà Hegarty bắt được.

Trang Reel Fishing News cũng đã chia sẻ đoạn clip về màn bắt cá ngoạn mục này. Clip cho thấy con cá chép khổng lồ được người câu cá giữ trong nước, giúp người xem hình dung được kích thước của nó.