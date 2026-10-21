Cần thống nhất thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận, chiều 21-10. Ảnh: media.quochoi.vn

Cho ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tán thành luật hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây không chỉ là một ngày nghỉ, mà còn mang thông điệp khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Việc có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất về thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm, có thể từ tháng 9 năm trước, để các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động chủ động sắp xếp công việc, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Cần tránh tình trạng đã công bố lịch nghỉ nhưng sau đó tiếp tục điều chỉnh, gây bị động cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung hoàn thiện 4 vấn đề lớn. Trước hết, về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Chủ tịch Quốc hội tán thành việc cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, song yêu cầu chất lượng huấn luyện phải được kiểm soát bằng chuẩn đầu ra, gắn với trách nhiệm của tổ chức huấn luyện và cơ chế hậu kiểm thực chất.

Đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị luật hóa nguyên tắc quản lý bằng dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi toàn bộ vòng đời thiết bị, từ kiểm định, khai báo, sử dụng đến thanh lý; bảo đảm kết nối, liên thông giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Về khai báo, điều tra tai nạn lao động, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tình trạng che giấu, không khai báo tai nạn lao động vẫn còn xảy ra, nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, cần hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, đồng thời nghiêm cấm hành vi cản trở người lao động cung cấp thông tin về tai nạn lao động.

Về chế tài xử phạt và khu vực lao động phi chính thức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, hoàn thiện các quy định xử phạt đối với hành vi cố ý vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tập trung góp ý về việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội.

Về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc mở rộng diện bao phủ, bảo vệ người lao động trên nền tảng số là phù hợp. Tuy nhiên, quy định về người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số hiện còn quá rộng, chưa xác định rõ những vấn đề cốt lõi: Ai có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội? Mức đóng được xác định trên cơ sở thu nhập nào? Trách nhiệm của nền tảng số đến đâu?

“Nếu chưa định danh rõ đối tượng mà đã quy định tham gia bắt buộc thì sẽ rất khó thực thi, dễ phát sinh tranh chấp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị thực hiện đầy đủ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định rõ đối tượng và thời điểm áp dụng.

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, Chủ tịch Quốc hội đồng tình giữ nguyên quy định hiện hành, cho rằng khi chính sách chưa được đánh giá đầy đủ về hiệu quả, còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để huy động vốn hoặc né tránh nghĩa vụ thuế thì chưa nên mở rộng.