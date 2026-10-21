Cần thống nhất áp dụng giá dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện công lập
Sáng 21/10, các ĐBQH thuộc Tổ 6 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh đã thảo luận về các dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/can-thong-nhat-ap-dung-gia-dich-vu-kham-benh-tai-benh-vien-cong-lap-10435113.html