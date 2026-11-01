Cần Thơ yêu cầu rà soát khối lượng chồng lấn khi xây cầu vượt hai nút giao

Nút giao số 4 không thay đổi thiết kế đã duyệt

Ngày 1/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Tươi, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (gọi tắt là Ban QLDA dân dụng) TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã có văn bản phản hồi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA giao thông) thành phố về phương án phối hợp triển khai hai dự án tại các nút giao trọng điểm.

Nhà thầu thực hiện dự án cải tạo, mở rộng nút giao số 4.

Theo ông Tươi, việc đầu tư cầu vượt tại những vị trí đã và đang triển khai dự án cải tạo, mở rộng nút giao cần được rà soát kỹ về thiết kế, khối lượng và tiến độ, bảo đảm tính đồng bộ, hạn chế tối đa phần việc chồng lấn các hạng mục xây dựng của hai dự án cùng nằm trên một phạm vi mặt bằng hoặc có nội dung đầu tư trùng nhau tại hai nút giao.

Đối với nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai), Ban QLDA dân dụng cho biết, gói thầu xây dựng thuộc dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục. Hiện nhà thầu đang hoàn thiện, nâng cấp mặt đường và dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Trên cơ sở đó, Ban QLDA dân dụng đề nghị giữ nguyên thiết kế xây dựng đã được phê duyệt, không bổ sung hoặc thay đổi các hạng mục thuộc giai đoạn 1 làm ảnh hưởng tiến độ khi chưa có phương án được các bên thống nhất và cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Trong thời gian thi công, người dân lưu thông qua nút giao số 4 thường xuyên gặp tình trạng bụi và ùn tắc giao thông.

Đối với dự án cầu vượt giai đoạn 2, Ban QLDA giao thông phải tổ chức thi công an toàn, bảo vệ công trình hiện hữu. Những hư hỏng do hoạt động thi công gây ra phải được khắc phục và hoàn trả theo đúng hiện trạng.

Tại nút giao số 1 (Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo), giai đoạn 1 dự kiến khởi công vào cuối tháng 10/2026, thời gian thi công 360 ngày.

Nếu chủ đầu tư dự án cầu vượt không thể hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công đồng thời với giai đoạn 1, Ban QLDA dân dụng sẽ triển khai thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Trường hợp giai đoạn 2 triển khai sau, hai chủ đầu tư phải phối hợp rà soát từng hạng mục, xác định khối lượng có khả năng chồng lấn, giảm thiểu tối đa đầu tư trùng lặp và không ảnh hưởng hiệu quả khai thác công trình đã được đầu tư.

Đáng chú ý, Ban QLDA dân dụng đề nghị Ban QLDA giao thông chịu trách nhiệm về số liệu, phạm vi và khối lượng chồng lấn khi triển khai dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất chủ trương thực hiện.

Bình đồ thiết kế cầu vượt tại nút giao số 4 do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ thực hiện.

Hai cầu vượt có tổng vốn gần 594 tỷ đồng

Theo quyết định phê duyệt của UBND TP Cần Thơ, dự án xây dựng cầu vượt tại hai nút giao số 1 và số 4 có tổng mức đầu tư hơn 593 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2029 do Ban QLDA giao thông làm chủ đầu tư.

Tại nút giao Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo, dự án xây dựng cầu vượt trên đường Trần Hưng Đạo và đường Ba Tháng Hai. Đây là nút giao hoàn chỉnh khác mức, bố trí cầu vượt quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp đi thẳng theo hướng hai tuyến đường này, vượt qua đường Mậu Thân để tách dòng phương tiện.

Tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai, cầu vượt được xây dựng trên đường Ba Tháng Hai, quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp đi thẳng theo hướng đường Ba Tháng Hai.

Nút giao số 1 đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cả hai nút giao đều được đầu tư đồng bộ hệ thống tổ chức giao thông, tường chắn, gờ chắn, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, an toàn giao thông và các công trình phụ trợ. Mục tiêu là tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị.

Trước đó, dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm được UBND TP Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 23/11/2023, với tổng mức đầu tư khoảng 1.196 tỷ đồng do Ban QLDA dân dụng làm chủ đầu tư.

Phạm vi gồm các nút giao Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo; Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt; Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai và Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4.

Các hạng mục chính gồm cải tạo, mở rộng nút giao, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng, thoát nước mưa, cấp nước phòng cháy, chữa cháy và tín hiệu giao thông hơn 900 tỷ đồng còn lại hơn 200 tỷ đồng phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.

Bình đồ thiết kế cầu vượt tại nút giao số 1.

Việc rà soát, thống nhất phương án giữa hai chủ đầu tư là yêu cầu quan trọng để tránh tình trạng công trình vừa hoàn thành phải điều chỉnh, tháo dỡ hoặc thi công lại khi triển khai cầu vượt, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công.