Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 30/11/2026 cơ bản hoàn thành việc ban hành phương án cho thuê, khai thác tài sản.

Trong số 366 cơ sở chưa xử lý, có 210 cơ sở dự kiến khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo ông Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND phường Vị Tân, đối với các tài sản công trụ sở dôi dư sau sắp xếp, địa phương đã bố trí phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể, trụ sở Phường 4 cũ được bố trí cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; trụ sở Phường 5 cũ được bố trí cho Đảng ủy phường; trụ sở Công an thành phố trước đây được bố trí cho lực lượng Công an.

Riêng cơ quan quân sự hiện đang làm việc chung với Đảng ủy phường, dự kiến sẽ được bố trí địa điểm làm việc khu UBND phường hiện nay sau khi UBND phường dời về Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh Hậu Giang cũ. Đến nay, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ sở nhà, đất trên địa bàn phường cơ bản đã được bố trí lại phục vụ nhu cầu làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND phường Vị Thanh cho biết: Địa phương đang tiếp tục thực hiện các phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể địa phương dự kiến lập hồ sơ trình UBND thành phố xem xét giao mặt bằng cho Công an quản lý, sử dụng lại trụ sở Thành ủy Vị Thanh cũ để phục vụ nhu cầu hoạt động của lực lượng Công an.

Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành xử lý 325 cơ sở, còn 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Đối với 3 cơ sở nhà, đất còn lại, phường tiếp tục thực hiện niêm yết giá cho thuê lần thứ hai, đồng thời điều chỉnh giảm 5% giá cho thuê theo quy định nhằm tạo điều kiện đưa tài sản vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, qua rà soát, địa phương còn thống kê 15 thửa đất xen kẹt trong khu dân cư, phần lớn có diện tích nhỏ, UBND phường đã giao cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng phương án quy hoạch, khai thác quỹ đất và các cơ sở nhà, đất này, bảo đảm phù hợp với hiện trạng và quy định pháp luật.

Ông Phan Cảnh Tuyền Hải, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết đối với đề xuất của các địa phương về việc thanh lý tài sản trên đất để khai thác quyền sử dụng đất, cần xem xét kỹ tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan. Nếu thực hiện đầy đủ quy trình thanh lý tài sản trên đất rồi mới triển khai phương án khai thác quyền sử dụng đất thì khó có thể hoàn thành trong năm 2026, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản công dôi dư của thành phố. Vì vậy, ông đề xuất nghiên cứu phương án phù hợp để rút ngắn thời gian thực hiện. Trước mắt, có thể chưa thực hiện thủ tục thanh lý tài sản trên đất; đồng thời xác định giá cho thuê và xây dựng phương án khai thác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, yêu cầu từ nay đến ngày 30/11/2026 các đơn vị cơ bản phải hoàn thành việc ban hành phương án xử lý đối với tài sản công dôi dư, trong đó tập trung vào phương án cho thuê, khai thác tài sản nhằm tránh lãng phí nguồn lực công. Đối với những cơ sở dự kiến đưa vào khai thác thông qua hình thức cho thuê, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện thủ tục xác định, phê duyệt giá cho thuê. Trường hợp cần thiết, phải rà soát, điều chỉnh phương án xử lý để bảo đảm phù hợp với hiện trạng tài sản, quy hoạch và các quy định pháp luật.

Theo đó, căn cứ danh mục tài sản đã được phê duyệt, các đơn vị cần phân loại cụ thể để lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Trong đó, những cơ sở còn nhu cầu sử dụng trực tiếp thì giữ lại phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đối với tài sản không còn nhu cầu sử dụng, cần nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả. Tùy theo tính chất tài sản và quy định pháp luật, có thể thực hiện đấu giá, cho thuê ngắn hạn hoặc cho thuê dài hạn theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và đất đai.

Trong số 366 cơ sở chưa xử lý, có 210 cơ sở dự kiến khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý việc rà soát, thống kê phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, tránh đưa ra phương án thiếu căn cứ, không phù hợp với thực tế, dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, qua rà soát trên địa bàn 103 xã, phường, hiện có 75 đơn vị thuộc diện cần tập trung xử lý các nội dung liên quan đến tài sản công dôi dư. Vì vậy, các địa phương cần chủ động rà soát, xác định rõ từng tài sản, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm hoàn thành yêu cầu đề ra.

Thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp rà soát, sắp xếp và đưa các trụ sở dôi dư vào khai thác, sử dụng phù hợp; trong đó, khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ với nhiều trụ sở sở, ban, ngành đang là vấn đề khó giải quyết nhất vì các cơ sở có vị trí, diện tích, hiện trạng và mục đích sử dụng khác nhau; trong khi việc chuyển đổi công năng cần bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn, định mức và các quy định về quản lý tài sản công.

Đến nay, Trung tâm dịch vụ tài chính công tỉnh Hậu Giang cũ giao cho phường Vị Tân làm trụ sở UBND phường; các trụ sở Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Chi cục dân số đều thuộc tỉnh Hậu Giang cũ đang hoàn tất thủ tục để bàn giao cho đơn vị chuyển đổi công năng phục vụ y tế. Đối với khu trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang cũ, Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang cũ cũng đã có doanh nghiệp, đơn vị y tế khảo sát thực tế để đầu tư sử dụng.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, kiểm tra tình hình xử lý tài sản dôi dư tại thực địa phường Vị Thanh. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Đến ngày 17/11, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng cộng 691 cơ sở nhà, đất thuộc diện rà soát, sắp xếp và xử lý; trong đó, 591 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của địa phương, dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; 100 cơ sở do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý. Thành phố đã hoàn thành xử lý 325 cơ sở, còn 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Trong số 366 cơ sở, có 210 cơ sở dự kiến khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất.