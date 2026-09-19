Cần Thơ yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng đường tỉnh 923 trong tháng 9

Ngày 19/9, thông tin từ TP Cần Thơ cho biết, sau khi kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 923, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc tiến độ dự án.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa trái) và bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án đường tỉnh 923, ngày 17/9.

Theo đó, xã Phong Điền được yêu cầu khẩn trương hoàn thành phê duyệt bồi thường, giải ngân tiền GPMB trước ngày 27/9/2026; đồng thời bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại trong tháng 9 để triển khai thi công.

Về tái định cư, ông Đồng Văn Thanh thống nhất chuyển toàn bộ nhu cầu tái định cư của tuyến đường tỉnh 923 về Khu tái định cư Thường Thạnh. Sở Xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao phối hợp với UBND xã Phong Điền và các phường liên quan lập thủ tục, trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư xã Phong Điền, đoạn tuyến qua địa bàn xã dài khoảng 7,5km, ảnh hưởng đến khoảng 750 hộ dân. Địa phương đã phê duyệt bồi thường gần 90% số hộ, chi trả gần 99% số tiền đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ và thiếu quỹ nền tái định cư vẫn là những điểm nghẽn ảnh hưởng tiến độ dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 923 dài 13,8km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 1.035 tỷ đồng. Dự án có hai gói thầu xây lắp, hiện khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 30% và 16%.

Dự án chậm tiến độ, tuyến đường xuống cấp, khó khăn cho việc lưu thông. (Ảnh: NDCC).

Đáng chú ý, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án tăng từ hơn 206 tỷ đồng lên khoảng 670,6 tỷ đồng. Việc nhu cầu kinh phí GPMB tăng cao từng khiến công tác chi trả phải tạm dừng do thiếu vốn, kéo theo việc bàn giao mặt bằng không liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến thi công.

Sau khi có mặt bằng, các nhà thầu được yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức lại các mũi thi công, tăng ca và đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng mặt bằng đã được bàn giao nhưng công trường triển khai chậm.

Trước đó, ngày 7/9, Báo Xây dựng đăng bài "Đường tỉnh 923 ở Cần Thơ: Vốn đầu tư tăng, chi phí GPMB tăng, vì sao vẫn chậm tiến độ?", phản ánh những vướng mắc về GPMB, tái định cư và các yếu tố ảnh hưởng tiến độ thi công.

Thiết bị chờ mặt bằng để thi công.

Dự án được triển khai từ năm 2021, khởi công tháng 6/2022. Sau điều chỉnh vào tháng 12/2024, thời gian thực hiện được gia hạn đến ngày 31/12/2026, tổng mức đầu tư tăng từ hơn 576 tỷ đồng lên hơn 1.035 tỷ đồng.

Việc hoàn thành GPMB trong tháng 9 được xem là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tổ chức lại các mũi thi công, tăng tốc trong thời gian còn lại của dự án.