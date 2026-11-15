Cần Thơ yêu cầu bàn giao mặt bằng đường tỉnh 923 trong tháng 11, nhiều hộ chưa di dời

Ngày 15/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng về tiến độ dự án đường tỉnh 923, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố đã chỉ đạo khẩn trương bàn giao mặt bằng trong tháng 11 để nhà thầu sớm triển khai thi công.

Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tiến độ dự án đường tỉnh 923 vào ngày 11/11.

"Chúng tôi đã giao đơn vị giải phóng mặt bằng và địa phương xác định lại theo dự toán cụ thể, có giải pháp hỗ trợ, bồi thường thiệt hại bảo đảm đúng và đủ cho người dân, không để người dân bị thiệt thòi", ông Tuyên nhấn mạnh.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, tập trung tại xã Phong Điền và phường Phước Thới.

Tại xã Phong Điền, thành phố đã thống nhất chuyển toàn bộ nhu cầu tái định cư của dự án về Khu tái định cư Thường Thạnh. Tuy nhiên, đến nay chưa có giá nền và chưa bàn giao quỹ nền để địa phương tổ chức bốc thăm, giao nền cho người dân. Vì vậy, 39 trường hợp đã được phê duyệt chính sách tái định cư, tương ứng 46 nền, vẫn chưa thể hoàn tất bố trí chỗ ở mới.

Địa phương còn 36 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, 21 trường hợp chưa thống nhất phương án hoặc chưa liên hệ được người đại diện nhận tiền; 12 trường hợp vướng thủ tục thừa kế, cử người đại diện và 3 trường hợp đang tranh chấp.

Tại phường Phước Thới, còn 44 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, với số tiền gần 23 tỷ đồng; một trường hợp liên quan đến cửa hàng Bách hóa Xanh chưa hoàn tất hồ sơ phê duyệt phương án. Ngoài ra, khoảng 35 trường hợp đã nhận tiền, ký biên bản bàn giao nhưng chưa tháo dỡ hết công trình, vật kiến trúc.

Do chưa bàn giao liền mạch mặt bằng, nhiều đoạn đường tỉnh 923 xuống cấp trầm trọng.

Mặt bằng chưa liền mạch, thi công chậm

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, dự án được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư tháng 12/2020, UBND thành phố phê duyệt tháng 7/2021. Sau điều chỉnh tháng 12/2024, tổng mức đầu tư tăng từ 576 tỷ đồng lên hơn 1.035 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 670 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 13,8km, đi qua xã Phong Điền và phường Phước Thới. Dự án có hai gói thầu xây lắp, khởi công từ ngày 1/6/2022, thời gian thực hiện được gia hạn đến 31/12/2026.

Toàn dự án có 1.473 trường hợp bị ảnh hưởng, đã chi trả bồi thường cho 1.392 trường hợp và bàn giao mặt bằng ngoài thực địa 1.366 trường hợp, tương đương 92,74%. Trong đó, gói thầu số 10 còn 23 trường hợp chưa bàn giao; gói thầu số 11 còn 84 trường hợp.

Học sinh đi lại khó khăn qua đoạn đường sình lầy, nhiều ổ voi, ổ gà.

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng chưa hoàn tất. Dù bốn đơn vị quản lý điện, nước đã được chi trả đầy đủ kinh phí bồi thường, một số vị trí vẫn chưa di dời. Hệ thống điện còn vướng khu vực hộ bà Hồ Xuân Vân và nút giao quốc lộ 91; hệ thống cấp nước tại cầu Rạch Miễu, cầu Xẻo Tre và một số đoạn tuyến chưa được di dời.

Tại phường Phước Thới, các vướng mắc về tranh chấp đất của hộ bà Hồ Xuân Vân, đất mương lộ liên quan Nhà văn hóa phường Trường Lạc trước đây và việc Hội nhánh Tin lành Ba Se chưa thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng cũng chưa được giải quyết dứt điểm.

Mặt bằng bàn giao chưa liên tục, một số vị trí còn công trình chưa tháo dỡ và hạ tầng chưa di dời khiến nhà thầu khó tổ chức thi công đồng bộ.

Do mặt bằng chưa được bàn giao, một số đoạn đường nhỏ, khó khăn cho việc lưu thông.

Giải ngân dự kiến chưa đến một nửa kế hoạch

Tại gói thầu số 10, các nhà thầu đã triển khai đắp cát nền đường, thi công cấu kiện thoát nước và cầu Giáo Dẫn. Phần cầu đã sản xuất đủ 21 dầm I dài 24,54m, hoàn thành thân mố M1, xà mũ trụ T1, trụ T2 và đang thi công bệ mố M2.

Tuy nhiên, giá trị thực hiện gần 46 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 142 tỷ đồng, tương đương 32,29%.

Ở gói thầu số 11, nhà thầu đã đúc khoảng 80% cọc bê tông cốt thép của 6 cầu, hoàn thành đúc dầm bê tông dự ứng lực của 7 cầu, thi công xong 2 mố cầu Đội Ngãi và đang làm đường tạm tại cầu Rạch Miễu. Giá trị thực hiện gần 30 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 166,592 tỷ đồng, tương đương 17,78%.

Vật tư nhà thầu chờ thi công.

Năm 2026, dự án được bố trí gần 389 tỷ đồng, đã giải ngân gần 140 tỷ đồng, tương đương 36,03% kế hoạch.

Sở Xây dựng dự kiến từ nay đến cuối năm giải ngân thêm hơn 49 tỷ đồng. Như vậy, tổng giải ngân dự kiến hơn 189 tỷ đồng, tương đương 48,77% kế hoạch; còn khoảng 200 tỷ đồng khó giải ngân trong năm.

Thành phố đặt thời hạn bàn giao mặt bằng trong tháng 11, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung thi công. Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn phụ thuộc lớn vào việc sớm hoàn tất bố trí tái định cư, xử lý các trường hợp chưa nhận tiền và di dời hạ tầng kỹ thuật.