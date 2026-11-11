Cần Thơ yêu cầu bàn giao mặt bằng đường tỉnh 918 trong tháng 11

Ngày 11/11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường tỉnh 918 (giai đoạn 2). Sau khi nghe chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương báo cáo, ông Tuyên đánh giá những khó khăn lớn cơ bản đã được phối hợp tháo gỡ, hiện chỉ còn một số vướng mắc cụ thể.

Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 3, từ trái sang) kiểm tra tiến độ bàn giao mặt bằng dự án sáng 11/11. (Ảnh: Đào Văn).

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm, bàn giao đầy đủ mặt bằng trong tháng 11 này để nhà thầu có điều kiện đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thành và đưa tuyến đường vào sử dụng.

Đặc biệt, ông Trương Cảnh Tuyên lưu ý việc giải phóng mặt bằng phải xem xét cụ thể từng trường hợp, không áp dụng máy móc đơn giá bồi thường khi chưa phản ánh đúng thực tế tài sản của người dân.

"Đối với nhà biệt thự nông thôn, chúng ta không thể vận dụng là nhà cấp 4, áp dụng đơn giá như thế rõ ràng hộ dân không đồng thuận. Trên tinh thần đó, chúng tôi đã giao lại cho đơn vị giải phóng mặt bằng cũng như địa phương phải xác định lại theo dự toán cụ thể để có giải pháp hỗ trợ, bồi thường thiệt hại đảm bảo đúng và đủ cho người dân, không để người dân bị thiệt thòi", ông Tuyên nhấn mạnh.

Còn 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Theo ông Phan Minh Trí, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ (chủ đầu tư, Ban QLDA), dự án đường tỉnh 918 (giai đoạn 2) có tổng chiều dài 6,27km, đi qua phường Long Tuyền, phường Thới An Đông và xã Phong Điền. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 877 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2021 - 2027.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã có chuyển biến tích cực. Toàn dự án có 294 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 292 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, với tổng kinh phí hơn 295 tỷ đồng. Đã chi trả cho 289 trường hợp, số tiền hơn 283 tỷ đồng.

Về bàn giao mặt bằng, các địa phương đã bàn giao 5,94/6,27km, tương đương 94,7%. Tuy nhiên, vẫn còn 10 trường hợp với chiều dài 0,33km chưa bàn giao, tập trung tại phường Long Tuyền và xã Phong Điền.

Cụ thể, phường Long Tuyền còn 8 trường hợp, tương ứng 0,23km, trong đó có 6 hộ dân và 2 công trình hạ tầng kỹ thuật. Tại khu vực cầu Rạch Cam Nhỏ, 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng phía mố M1. Một số hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung; một số trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa di dời nhà.

Tại cầu Ông Hương còn vướng một hộ dân, đã nhận tiền nhưng chưa thể bàn giao mặt bằng do còn 4 ngôi mộ chưa di dời. Theo kế hoạch của địa phương và chủ đầu tư, việc di dời dự kiến thực hiện vào tháng 4/2027.

Đơn vị thi công triển khai thi công cầu Rạch Cam Nhỏ còn vướng 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, dự án còn vướng 2 trụ điện hạ thế tại vị trí cầu Rạch Cam Nhỏ, đường dây điện 110kV tại cầu Mương Lộ và hệ thống cấp nước chưa thể di dời do chưa có mặt bằng.

Ở xã Phong Điền, còn 2 hộ dân tại vị trí nút giao với đường Vành đai phía Tây chưa được phê duyệt phương án bồi thường, tương ứng chiều dài 0,1km. Đây là vị trí liên quan đến dự án đường Vành đai phía Tây do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

"Ban QLDA kiến nghị các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng đối với 10 trường hợp còn lại trong tháng 11/2026. Riêng tại Long Tuyền, đề nghị tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã ban hành đối với những trường hợp đủ điều kiện, đồng thời xử lý các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật", ông Phan Minh Trí đề xuất.

Xây lắp mới đạt hơn 51% giá trị hợp đồng

Không chỉ vướng mặt bằng, tiến độ xây lắp dự án cũng còn nhiều áp lực. Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh của 3 gói thầu xây lắp là hơn 521 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện gần 270 tỷ đồng, tương đương 51,76%; giá trị còn lại hơn 251 tỷ đồng.

Trong 6 cây cầu trên tuyến, 4 cầu đã cơ bản hoàn thành. Hai cầu Rạch Cam Nhỏ và Ông Hương đang thi công phía mố M2, phía mố M1 còn vướng mặt bằng. Công tác xử lý nền đất yếu mới triển khai tại 2/6 cầu; 4 cầu còn lại chưa triển khai đầy đủ.

Đối với 9 cống ngang đường, có 4 cống cơ bản hoàn thành, 3 cống đang thi công và 2 cống chưa có mặt bằng.

Ông Trương Cảnh Tuyên động viên đơn vị thi công.

Trên phần tuyến dài 5,139km, khối lượng đắp cát K90 ước 73%, K95 gần 62%, trong khi K98 mới 27%. Các hạng mục cấp phối đá dăm, đá 4x6 và láng nhựa mặt đường dự kiến bắt đầu triển khai trong tháng 12/2026.

Một khó khăn khác là công tác bố trí tái định cư tại xã Phong Điền. Dự án có nhu cầu khoảng 69 nền tái định cư. Đến nay, 25 hộ dân tại xã Phong Điền đã được phê duyệt chính sách, tương ứng 30 nền, nhưng chưa được bàn giao do địa phương chưa có vị trí khu tái định cư.

Ban QLDA đề nghị UBND xã Phong Điền khẩn trương bố trí 30 nền tái định cư trong tháng 11/2026, bảo đảm quyền lợi người dân và tạo điều kiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Với kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 hơn 221 tỷ đồng, dự án đã giải ngân hơn 83 tỷ đồng, tương đương 37,72%. Số vốn còn lại gần 138 tỷ đồng cần tiếp tục giải ngân.

Việc Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu bàn giao mặt bằng trong tháng 11, đồng thời rà soát lại phương án bồi thường theo thực tế từng trường hợp, được kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn còn lại, tạo điều kiện để nhà thầu tăng tốc thi công, bảo đảm tiến độ dự án.