Cần Thơ: Xuất quân thực hiện 'Chiến dịch 30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố'

Theo đó, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 16-11 đến hết ngày 21-12 tại 3 khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ, gồm: Cải tạo vệ sinh khu vực công cộng; khơi thông dòng chảy; chỉnh trang các tuyến đường; phân loại rác thải; giảm thiểu rác thải nhựa.

Ngoài ra, còn triển khai các mô hình như: “Đổi rác lấy quà”, “Nhà tôi có thùng rác hợp vệ sinh”… các hoạt động thu gom pin cũ, rác thải điện tử.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Cần Thơ tổ chức dọn vệ sinh khu vực công cộng.

LLVT TP Cần Thơ cùng đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức dọn vệ sinh môi trường sau lễ phát động.

Chiến dịch là dấu mốc quan trọng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong nhiệm vụ triển khai, thực hiện; nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” lâu dài trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thông qua Chiến dịch cũng nhằm truyền tải thông điệp về việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.