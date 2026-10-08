Cần Thơ: Xử phạt hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh 456 triệu đồng

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Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang thông tin về việc xử lý Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh

Trả lời báo chí tại buổi họp liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang cho hay, quan điểm của ngành chức năng là kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với những sai phạm.

Theo ông Phạm Phú Trường Giang, vào ngày 26.6, Sở Y tế TP. Cần Thơ phối hợp với Công an TP. Cần Thơ và UBND các phường liên quan thành lập 5 đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất tại 5 cơ sở thuộc Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh.

Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra có 3 cơ sở đang đóng cửa, ngưng hoạt động và 2 cơ sở đang mở cửa, thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, gồm: Cơ sở số 9, đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế) và Cơ sở số 1-2-3, đường 30.4 (phường Long Mỹ).

Ngành chức năng phát hiện 2 cơ sở vi phạm quy định trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Các hành vi được xác định gồm sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề, đang bị tước quyền sử dụng hoặc đã bị thu hồi giấy phép; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép, đang bị đình chỉ hoạt động hoặc hoạt động tại địa điểm không được ghi trong giấy phép.

Các hành vi này được xử lý theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30.3.2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hai trong số các cơ sở thuộc Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại TP. Cần Thơ.

Theo đó, Sở Y tế TP. Cần Thơ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở và 7 cá nhân liên quan với tổng số tiền 456 triệu đồng. Trong đó, phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở là 300 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân là 156 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động Cơ sở tại địa chỉ số 1-2-3 đường 30.4 (phường Long Mỹ) thời hạn 18 tháng; Cơ sở tại địa chỉ số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế) thời hạn 24 tháng.

Đến nay, các cơ sở và cá nhân vi phạm đã nộp phạt tiền đầy đủ theo các quyết định xử phạt.

Theo Sở Y tế TP. Cần Thơ, mặc dù vụ việc đang được xử lý theo quy trình vi phạm hành chính, nhưng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Công an TP. Cần Thơ rà soát toàn bộ hồ sơ sai phạm của Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để tiếp tục xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng các ngành liên quan duy trì công tác theo dõi, giám sát đối với các cơ sở bị đình chỉ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái hoạt động lén lút khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật.