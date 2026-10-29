Cần Thơ: Xử lý nhiều phương tiện vi phạm ghi nhận qua camera

Từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, Trạm CSGT Mỹ Xuyên (Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) đã kiểm duyệt và ra thông báo 52.723 trường hợp vi phạm.

Trong đó, có 2.609 ô tô con, 295 ô tô tải, 593 ô tô khách, 126 ô tô cứu thương và 49.100 xe mô tô vi phạm. Đáng chú ý, lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định chiếm số lượng lớn với 38.067 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có 14.613 trường hợp và dừng, đỗ trên vạch dành cho người đi bộ có 43 trường hợp. Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Ô tô chạy quá tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1.

Tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn TP Cần Thơ có mật độ phương tiện lưu thông lớn, Phòng CSGT đã tăng cường công tác tuần tra, kết hợp xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hình ảnh từ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận, lúc 8h39 ngày 28/10, tại Km 2104+800 Quốc lộ 1, qua phường Ngã Bảy, ô tô biển kiểm soát 61K-453.02 di chuyển với tốc độ 89 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép tại vị trí này là 60 km/h.

Đội CSGT đường bộ Hậu Giang (Phòng CSGT) thực hiện việc rà soát, xác minh, đối chiếu dữ liệu và xử lý theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật.

Người đàn ông vừa lái xe mô tô, vừa sử dụng điện thoại trên Quốc lộ 1.

Một trường hợp khác cũng bị xử phạt là trưa 28/10, tại Km 2077+400 qua địa bàn phường Cái Răng, hệ thống camera đã ghi lại rõ nét hình ảnh người điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 54M1-9191 có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ huyết mạch.

Xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp với hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, Phòng CSGT khuyến khích người dân cung cấp hình ảnh, video về các trường hợp vi phạm. Đây là nguồn thông tin phục vụ xác minh, xử lý vi phạm, đồng thời phát huy sự tham gia của người dân trong giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.