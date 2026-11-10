Cần Thơ: Xử lý kịp thời ổ dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở

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Toàn bộ số lợn mắc bệnh được đưa xuống hố chôn và rải vôi bột khử trùng, tiêu độc theo đúng quy trình kỹ thuật. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, ổ dịch được ngành chức năng phát hiện vào chiều ngày 8/11 tại hộ ông N.V.L, có địa chỉ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú. Qua kiểm tra, đàn lợn của hộ có biểu hiện mắc bệnh với các triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, lười vận động, khó thở, chảy dịch, nôn mửa, tiêu chảy...

Cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ 59 con lợn với tổng trọng lượng 4.834 kg bị mắc bệnh. Đến ngày 9/11, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số lợn nhiễm bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Theo ông Ký Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt việc tiêu độc, khử trùng chuồng trại và áp dụng quy trình an toàn sinh học. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát sức khỏe đàn nuôi, báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường; tuyệt đối không giấu dịch, không vận chuyển, mua bán hoặc giết mổ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, chuẩn bị di chuyển số lợn mắc bệnh để đem đi tiêu hủy. Ảnh: TTXVN phát

Tại thành phố Cần Thơ, dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn diễn biến phức tạp trên tổng đàn hơn 500.000 con. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố, từ đầu năm đến cuối tháng 10, dịch bệnh đã bùng phát tại 31 xã, phường. Lực lượng thú y đã phối hợp tiêu hủy 1.897 con lợn mắc bệnh và chết với tổng khối lượng hơn 115,6 tấn.

Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp thành phố phối hợp với chính quyền các địa phương siết chặt cơ chế giám sát dịch bệnh. Khi phát sinh ổ dịch, các cơ sở chăn nuôi cần nhanh chóng thông báo để chính quyền cơ sở cùng cơ quan chuyên môn kịp thời khoanh vùng, xử lý ổ dịch, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ theo quy định và hướng dẫn các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi còn lại.