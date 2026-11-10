Cần Thơ: Xử lý kịp thời ổ dịch tả lợn châu Phi

Cụ thể, ổ dịch được ngành chức năng phát hiện vào chiều 8-11 tại hộ ông N.V.L, có địa chỉ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú. Qua kiểm tra, đàn lợn của hộ có biểu hiện mắc bệnh với các triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, lười vận động, khó thở, chảy dịch, nôn mửa, tiêu chảy...

Cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ 59 con lợn với tổng trọng lượng 4.834 kg bị mắc bệnh. Đến ngày 9-11, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số lợn nhiễm bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Ngành chức năng xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ tiến hành thu gom heo mắc bệnh.

Theo ông Ký Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt việc tiêu độc, khử trùng chuồng trại và áp dụng quy trình an toàn sinh học. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát sức khỏe đàn nuôi, báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường; tuyệt đối không giấu dịch, không vận chuyển, mua bán hoặc giết mổ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

Tiêu huỷ số lượng heo mắc bệnh.

Tại thành phố Cần Thơ, dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn diễn biến phức tạp trên tổng đàn hơn 500.000 con. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố, từ đầu năm đến cuối tháng 10, dịch bệnh đã bùng phát tại 31 xã, phường. Lực lượng thú y đã phối hợp tiêu hủy 1.897 con lợn mắc bệnh và chết với tổng khối lượng hơn 115,6 tấn.