Cần Thơ xử lý gần 47% nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Trong số 366 cơ sở còn lại, có 210 cơ sở dự kiến khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất. Thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện phương án khai thác, đưa tài sản công vào sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Ngày 13/11, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về tình hình quản lý, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tại cuộc họp, ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý tài sản dôi dư sang chủ động khai thác, phát huy giá trị tài sản công, xem đây là nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo ông Vương Quốc Nam, việc xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ nhằm khắc phục những bất cập phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính mà còn phải hướng đến mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án đã được phê duyệt, không để tài sản công kéo dài tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Ông Vương Quốc Nam yêu cầu từ nay đến ngày 30/11/2026, các đơn vị cơ bản phải hoàn thành việc ban hành phương án liên quan đến cho thuê, khai thác tài sản. Những cơ sở dự kiến cho thuê cần khẩn trương thực hiện các thủ tục xác định, phê duyệt giá cho thuê; trường hợp cần thiết phải rà soát, điều chỉnh phương án xử lý để bảo đảm phù hợp với hiện trạng tài sản, quy hoạch và quy định pháp luật.

Đối với những cơ sở có tranh chấp hoặc đang trong quá trình xử lý các vấn đề pháp lý, cần phân loại riêng để tập trung giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Những tài sản đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ phải được xem xét phương án xử lý theo quy định. Đối với các địa điểm nhỏ lẻ, khu đất không còn nhu cầu sử dụng, thành phố định hướng nghiên cứu phương án đấu giá hoặc hình thức khai thác phù hợp nhằm tạo nguồn thu ngân sách.

Lãnh đạo UBND phường Thốt Nốt báo cáo công tác xử lý cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường công khai, quảng bá thông tin về các cơ sở nhà, đất có nhu cầu cho thuê, khai thác trên Cổng thông tin điện tử thành phố để người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận, đăng ký tham gia. Theo thống kê, hiện có 115 cơ sở đã đăng thông báo cho thuê nhưng chưa có người đăng ký. Do đó, việc mở rộng thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu là giải pháp cần thiết để tăng hiệu quả khai thác tài sản.

Bên cạnh đó, các xã, phường và đơn vị được giao quản lý cần tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ tài sản công, bao gồm tài sản gắn liền với đất và các tài sản khác; xác định rõ tình trạng pháp lý, hiện trạng sử dụng và trách nhiệm quản lý để xây dựng phương án khai thác lâu dài, đúng quy định. Sở Tài chính được giao chủ động tổng hợp, tham mưu giải quyết những nội dung thuộc trách nhiệm, phối hợp các sở, ngành tháo gỡ khó khăn về hồ sơ, pháp lý đất đai và những trường hợp đặc thù.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Phan Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Quản lý giá, công sản, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư được cập nhật trên địa bàn thành phố đến ngày 12/11/2026 là 691 cơ sở. Trong đó, 591 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của địa phương dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; 100 cơ sở do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Đến thời điểm báo cáo, thành phố đã hoàn thành xử lý triệt để 325 cơ sở, gồm 39 cơ sở được đưa vào khai thác tạo nguồn thu ngân sách và 286 cơ sở được bố trí phục vụ mục đích công cộng, không tạo nguồn thu. Trong nhóm phục vụ mục đích công cộng, có 69 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, 12 cơ sở phục vụ quốc phòng, 22 cơ sở phục vụ an ninh, 14 cơ sở phục vụ y tế, 18 cơ sở phục vụ giáo dục và đào tạo, 107 cơ sở phục vụ văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác.

Đáng chú ý, trong 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, có 210 cơ sở được xác định phương án khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các thủ tục còn chậm. Cụ thể, mới có 115 cơ sở đăng thông báo cho thuê; 2 cơ sở đã xác định giá nhưng chưa đăng thông báo và 93 cơ sở chưa hoàn thành xác định đơn giá cho thuê.

Đại diện sở, ngành báo cáo công tác xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo bà Phan Thị Kim Ngân, một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ xử lý là công tác rà soát, xác minh nguồn gốc, hồ sơ pháp lý và hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản tại một số địa phương chưa hoàn thành. Một số cơ sở dù đã được xác định phương án xử lý nhưng khi kiểm tra thực tế tiếp tục phát sinh vướng mắc hoặc phải điều chỉnh phương án cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, một số tài sản chưa xác định được nguyên giá, phát sinh tình trạng lấn chiếm, tranh chấp quyền sử dụng đất. Đối với phương án khai thác theo pháp luật về đất đai, các đơn vị phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến quy hoạch, phê duyệt phương án, xác định giá và đấu giá nên cần thêm thời gian triển khai. Những vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp giữa địa phương với các sở, ngành để tháo gỡ, bảo đảm vừa đúng quy định, vừa đẩy nhanh tiến độ.

Sở Tài chính đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định chính xác hiện trạng sử dụng và thống nhất phương án khai thác đối với từng cơ sở, chậm nhất ngày 18/11/2026. Đối với những tài sản chưa xác định được nguyên giá, địa phương cần chủ động liên hệ đơn vị chủ quản cũ hoặc Sở Tài chính để được hướng dẫn; đồng thời thành lập hội đồng xác định giá trị tài sản hoặc thuê đơn vị tư vấn theo quy định.

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường cũng thông tin về tình hình quản lý, sử dụng và định hướng xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện phương án quản lý, sử dụng tài sản phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đúng quy định, hạn chế tình trạng bỏ trống, gây lãng phí.

Theo ông Lê Thanh Nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, phường được giao quản lý, xử lý 34 cơ sở nhà, đất dôi dư. Đến ngày 12/11, địa phương đã hoàn thành xử lý 12 cơ sở, còn 22 cơ sở chưa hoàn thành, chiếm khoảng 64,7% tổng số cơ sở được giao. Lãnh đạo UBND phường Thốt Nốt cho biết, trong quá trình thực hiện, một số khó khăn vẫn tập trung ở việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định phương án sử dụng và thực hiện các thủ tục xử lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính.