Cần Thơ xử lý 672 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Không để nhà, đất công bỏ trống

Chiều 29/9, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9. Theo ông Trần Phú Lộc Thành, Quyền giám đốc Sở Tài chính, sau quá trình rà soát, đến nay thành phố xác định tổng cộng 672 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Các đơn vị được giao quản lý đã xây dựng phương án xử lý phù hợp với hiện trạng và nhu cầu sử dụng thực tế.

Ông Trần Phú Lộc Thành, Quyền giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Trong tổng số 672 cơ sở, 381 cơ sở được xác định có thể đưa vào khai thác để tạo nguồn lực cho địa phương. Trong đó, 231 cơ sở dự kiến giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 150 cơ sở được khai thác theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 19/5/2026 để triển khai Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 5/6/2026, UBND thành phố tiếp tục ban hành Công văn số 2899/UBND-KT, yêu cầu đẩy nhanh xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của thành phố, các đơn vị được giao quản lý phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức bố trí sử dụng, chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc khai thác tài sản theo phương án đã được phê duyệt.

Với những cơ sở đang có tranh chấp, bị lấn chiếm, cho thuê hoặc cho mượn, các đơn vị phải rà soát và xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu ưu tiên nguồn lực để xử lý quỹ nhà, đất này, không để tài sản công tiếp tục bỏ trống, gây lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được giao quản lý chịu trách nhiệm nếu chậm triển khai hoặc không hoàn thành theo yêu cầu.

Nhiều trụ sở ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ nay là phường Vị Tân đang đưa ra phương án cho thuê. (Ảnh: A.K).

Hàng loạt trụ sở được đưa ra cho thuê

Một trong những phương án đang được triển khai là khai thác các trụ sở cũ thông qua hình thức cho thuê. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ vừa thông báo chào mời cho thuê nhiều trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại khu vực Hậu Giang cũ có trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội Long Mỹ; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy; Viện KSND huyện Vị Thủy; TAND huyện Vị Thủy; Viện KSND TP Ngã Bảy…

Danh sách còn có trụ sở Viện KSND thị xã Long Mỹ, TAND thị xã Long Mỹ, TAND TP Vị Thanh, Chi cục Thi hành án dân sự TP Vị Thanh, TAND huyện Châu Thành A, Bảo hiểm xã hội cơ sở Vị Tân, Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang và Chi cục Thuế TP Vị Thanh.

Nhiều trụ sở ở phường Vị Tân dôi dư sau sáp nhập. (Ảnh: A.K).

Tại khu vực Sóc Trăng cũ có Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Lợi, Viện KSND TP Sóc Trăng. Khu vực Cần Thơ cũ có Chi cục Thi hành án dân sự Thốt Nốt, Thống kê cơ sở Cờ Đỏ, Viện KSND huyện Thới Lai và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai.

Các cơ sở được chào thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Giá khởi điểm được xác định theo từng cơ sở, phần lớn dưới 1 tỷ đồng/năm.

Mức cao nhất trong danh sách là trụ sở Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang (cũ), với giá thuê khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng/năm. Cơ sở này có diện tích sàn hơn 1.000m².

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác 139 cơ sở nhà, đất. Trong số này, 99 cơ sở được tạm quản lý trong thời gian chờ xử lý; 40 cơ sở được sử dụng để cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất.

Việc đưa các trụ sở dôi dư ra cho thuê là bước triển khai cụ thể phương án khai thác tài sản công, qua đó tạo nguồn lực và hạn chế tình trạng nhà, đất công để trống sau quá trình sắp xếp.