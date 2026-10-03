Cần Thơ xây mới, sửa chữa 123 căn nhà cho người có công

Đại diện chính quyền địa phương bàn giao căn nhà của em Phạm Thị Út Hương, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở Ấp 1, xã Vị Thanh 1, ngày 18/9. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo đó, toàn bộ 123 căn nhà thuộc chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được hoàn thành và bàn giao. Trong đó, có 64 căn xây mới và 59 căn sửa chữa, tại 47 xã, phường.

Theo kế hoạch, chương trình được thành phố triển khai từ ngày 7 đến 17/9, với tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng. Để bảo đảm tiến độ, khoảng 1.500 người được huy động tham gia hỗ trợ ngày công, trong đó Quân khu 9 huy động 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 330, Lữ đoàn Thông tin 29 và Lữ đoàn Pháo phòng không 226 phối hợp với lực lượng tại địa phương.

Các lực lượng tham gia nhiều công đoạn, từ tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng đến xây dựng, lợp mái và hoàn thiện công trình. Theo ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, dù thời tiết có thời điểm bất lợi, các đơn vị vẫn chủ động khắc phục khó khăn, tập trung nhân lực để bảo đảm tiến độ đề ra.

Lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con người có công. (Ảnh: VĂN ÚT)

Một trong những căn nhà được hoàn thành trong đợt này là nhà của em Phạm Thị Út Hương, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Ấp 1, xã Vị Thanh 1. Để hỗ trợ gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã và Ban Dân chánh Ấp 1 tổ chức lực lượng thi công.

Tổ công tác xung kích gồm 17 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng an ninh cơ sở và hội viên các đoàn thể cùng tham gia xây dựng căn nhà.

Về nguồn lực, mỗi căn xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, căn sửa chữa 35 triệu đồng từ nguồn trung ương. Phần kinh phí còn lại, tương ứng 30 triệu đồng đối với nhà xây mới và 15 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, thành phố xin chủ trương bổ sung từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Chương trình góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an toàn và giúp các gia đình thuộc diện thụ hưởng ổn định cuộc sống. Việc huy động lực lượng vũ trang, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân cùng tham gia cũng góp phần triển khai chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công trên địa bàn.